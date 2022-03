L’Institut Guillem Catà de Manresa ha inaugurat aquest mes de març el seu Museu de Geologia amb una nodrida exposició de minerals. És un dels resultats del «Projecte Magnet», un programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill que té per objectiu acompanyar els centres en el desenvolupament d’un projecte educatiu i en aliança amb una institució. En el cas de l’Institut Guillem Catà l’aliança ha estat amb la Universitat Politècnica de Catalunya-Manresa.

Aquest encàrrec s’ha fet als alumnes de Ciències de la Terra de Batxillerat i també hi han col·laborat els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Fusteria, que són els qui han construït els mobles expositors. Ha estat una molt bona motivació per tal que els estudiants apliquin coneixements, facin recerca, siguin autònoms i treballin en equip per aconseguir aquest objectiu comú.

Amb el museu es pretén fer més atractiva la geologia i facilitar l'aprenentatge dels alumnes que visitaran l'exposició. La idea és que conèixer les roques i minerals que ens envolten serveix per conèixer millor el planeta, i com millor l'entenguem millor es podrà preservar.