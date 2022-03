L'Ajuntament de Manresa ha presentat aquest matí una campanya que, amb el nom Manresa amb el poble d'Ucraïna, pretén aixoplugar i coordinar totes les iniciatives que es duguin a terme a la ciutat en solidaritat amb els ciutadans d'Ucraïna. Entre altres, inclou una primera aportació del consistori de 5.500 euros al Fons Català de Cooperació amb la idea que es pugui incrementar amb una nova ajuda que encara no s'ha concretat, ha explicat l'alcalde Marc Aloy a aquest diari, perquè s'ha de pactar entre tots els partits de l'Ajuntament i portar-la a aprovació en el proper ple.

Aloy ha avançat que properament es farà un acte cultural com el que ja es va organitzar amb el lema Volem Acollir. I ha anunciat que, en el cas que sigui necessari, la Generalitat utilitzarà l'alberg del Carme per fer acollida. Un equipament al qual va trucar a la porta la Fundació del Convent de Santa Clara el cap de setmana passat, precisament per saber si podia acollir refugiats. Sense resposta. De moment, ha explicat que la Generalitat ha habilitat quatre albergs de la xarxa que té pel territori català per a persones d'Ucraïna que eren a Catalunya quan va esclatar el conflicte i que no han pogut tornar al seu país.

Cal no enviar material indiscriminadament

Ha insistit de manera molt especial que cal evitar la recollida indiscriminada de material per evitar despeses innecessàries d'enviament i que s'acumuli material a les fronteres, i que la millor ajuda és l'econòmica per tal que les ONG i entitats que hi ha sobre el terreny la puguin destinar al més prioritari. Ha remarcat que, en situacions d'emergència com l'actual, és imprescindible la coordinació i no solapar-se. Si cal algun article o articles en concret ja es farà saber.

L'acte de presentació de la campanya s'ha fet a la sala de columnes de l'Ajuntament, atès que s'hi han aplegat regidors de tots els partits de l'Ajuntament i representants de les entitats solidàries amb presència a Manresa i d'altres associacions de la ciutat.

Fina Farrés, de Càritas Manresa; Pere Sobrerroca, de la Comunitat de Sant Egidi, i Olga Macías, de Creu Roja Manresa, han explicat fil per randa la feina que estan fent les seves respectives entitats sobre el terreny. La presentació ha acabat amb una fotografia a la plaça Major de tots els assistents.

La campanya Manresa amb el poble d'Ucraïna es coordina des de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, on ja hi ha un equip de persones organitzat a tal efecte, ha explicat Aloy. Les propostes i informacions que s'hi vulguin fer arribar es poden canalitzar a través del correu infoucraina@ajmanresa.cat.

En el tema de l'escolarització dels infants del país en guerra que puguin arribar, ha comentat que es farà pel circuit habitual, l'Oficina Municipal d'Escolarització. En aquest sentit, recordar que l'escola Joviat va obrir les seves portes a la Fundació del Convent de Santa Clara que, fins el moment, ja ha instal·lat en sengles pisos de Manresa i de Sant Salvador de Guardiola dues famílies d'Ucraïna i des d'ahir té sis persones més acollides al convent, per portar els infants al centre mentre l'administració en fa l'escolarització.

Una de les ciutats amb més places per a sol·licitants de protecció internacional

L'alcalde ha explicat que a Manresa hi ha un total de 140 places per a sol·licitants de protecció internacional, que la converteix en una de les ciutats del país que en té més, ha destacat. La Fundació Germà Tomàs n'ha ofert 25 al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que és el màxim responsable d'aquesta acollida.

Les persones que vulguin fer aportacions tenen diversos canals:

A Càritas , es pot fer al número de compte: ES31 2100 5731 7502 0026 6218, i a aquesta web.

, es pot fer al número de compte: ES31 2100 5731 7502 0026 6218, i a aquesta web. A Creu Roja , als números de compte: ES18 1491 0001 2130 0008 9598 i ES92 0182 2370 4600 12227. També per Bizum al número 33467.

, als números de compte: ES18 1491 0001 2130 0008 9598 i ES92 0182 2370 4600 12227. També per Bizum al número 33467. En el cas de la Comunitat de Sant Egidi, el número de compte és: ES74 2100 3000 1321 0293 1895 (Concepte "Ajuda per a Ucraïna"). També té un Bizum. És 01704.

Pel que fa a la sensibilització ciutadana, hi ha prevista una taula rodona amb la presència del Centre Delàs, especialitzat en la investigació per al desarmament i amb una persona coneixedora del conflicte pendent de confirmar. Es dona suport a la recollida de signatures promoguda per la FEDAC Manresa per una resolució dialogada del conflicte i, per part de l'Ajuntament, a banda de l'ajuda d'emergència que es vol afegir a la ja prevista, a través del ple es farà una proposició que mostri el posicionament institucional sobre la guerra.