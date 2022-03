El Tanatori-Crematori Mémora Manresa arriba als seus dos anys d'activitat amb una consolidació de les incineracions com a opció majoritària des que va obrir les portes el març del 2020. Des de començament del 2022, les incineracions són l'opció escollida en un 58% dels serveis funeraris prestats per Mémora a Manresa, mentre que els enterraments representen un 42%. L'any 2021 va ser el primer en què l'elecció de la incineració o cremació va ser majoritària.

En els últims cinc anys, les incineracions han experimentat una tendència constant a l'alça, creixent cada any des del 34% que van registrar el 2017. Així, en el primer any de funcionament del nou tanatori el 2020, les incineracions ja es van situar en un 43%, mentre que les inhumacions van ser majoritàries per última vegada amb un 57%.

Un altre factor que ha evolucionat és la tipologia de les cerimònies de comiat que acull el tanatori-crematori de Manresa. En aquests dos anys d'activitat, han augmentat les cerimònies personalitzades: si el 2020 van ser un 13%, van créixer fins al 30% el 2021, i fins al 34% des del començament d'aquest any, en detriment de les cerimònies religioses que, malgrat aquesta tendència, continuen sent majoritàries (el 2020 es van situar en un 59%; el 2021, en un 56%, i aquest 2022 representen un 53%).

En els dos anys de funcionament del tanatori-crematori, Mémora ha realitzat més de 1.500 serveis funeraris, i 2020 va ser l’any que va concentrar més activitat, coincidint amb la irrupció de la pandèmia de la COVID-19.

Des que el tanatori-crematori va obrir les seves portes al març de 2020, en substitució de l’anterior Tanatori Mémora Fontal, la companyia calcula que més de 60.000 persones han assistit a acomiadar els seus difunts al nou equipament.

“L’obertura del nou Tanatori Crematori Mémora a Manresa ens ha permès reafirmar el nostre compromís amb la qualitat d’atenció a la ciutat i a la comarca del Bages. Els veïns de Manresa mereixien una renovació d’aquest tipus i una instal·lació adequada a les necessitats i serveis d’avui en dia”, explica Miquel Moncunill, gerent de Mémora al Bages. A més, afegeix: “La nostra atenció va més enllà del funeral i, juntament amb el nostre servei integral, fem un acompanyament en el dol a totes les famílies que ho necessitin”.

Espai de suport

De fet, Mémora també va posar en marxa a Manresa un Espai de Suport que representa un punt de trobada, tant per a famílies com per a professionals, sobre tot allò relacionat amb el procés de final de vida. Des que va obrir les seves portes el 2018, s’han atès prop de 2.500 persones. D’aquestes, gairebé la meitat han assistit a xerrades i tallers relacionats amb l’envelliment, el dol i el procés final de vida.

Situat al carrer Lemmerz 1-5 de Manresa, a 500 metres del cementiri municipal, i amb una superfície de més de 1.550 m2 construïts, el nou Tanatori-Crematori de Mémora a la capital del Bages va suposar una inversió de 3 milions d'euros. Amb la seva posada en marxa el març del 2020, va ser el primer equipament de la comarca a unir en una mateixa instal·lació un tanatori i un crematori, evitant desplaçaments addicionals a les famílies. A més a més, va ser el primer i segueix sent l’únic forn de la comarca.

Les seves instal·lacions disposen de quatre sales de vetlla acollidores i modernes, amb àmplies possibilitats de personalització, així com una sala de cerimònies amb capacitat per a més de 140 persones. L'equipament va rebre la certificació SGE21 de Forética, que reconeix la incorporació de la gestió èticament i socialment responsable a través de la integració d'aspectes econòmics, ambientals, socials i de bon govern.