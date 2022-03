L’endeutament de l’Ajuntament de Manresa ha fet el salt quantitatiu més gran en els 27 anys que Regió7 elabora la comparativa de tancaments de caixa, que es va encetar el 1994.

L’augment de 14,6 milions d’euros de l’endeutament municipal -de 37,1 milions el 2020 a 51,7 el 2021- no ha estat mai superior en quant a volum.

D’altra banda, l’increment el 2021 del 39% dels diners que es deuen als bancs només va ser superat pel 44% del 2002, que en aquell moment van ser 12,4 milions d’euros.

El resultat del tancament del pressupost del 2021 de l’Ajuntament de Manresa ha suposat posar aturador a nou anys consecutius de reducció del deute municipal.

L’endeutament va anar baixant any rere any dels 83,8 milions del 2011 als 37,1 milions del 2020. Durant aquest període cada any es devia menys diners als bancs que el precedent.

Ha estat, precisament, aquest baix nivell d’endeutament el que el govern municipal d’ERC i JxM ha aprofitat per accedir a crèdit per fer inversions o tirar endavant projectes (vegeu diari de dissabte).

En aquesta línia, destaca per damunt de tot el conveni signat per a l’adquisició del recinte de Fàbrica Nova, del qual l’Ajuntament ja ha fet un pagament de 5,8 milions d’euros, i que en farà un segon de 4,8 milions més durant el 2023. Aquests més de 10,6 milions d’euros són el gruix de l’increment de l’endeutament viu de l’Ajuntament.

Amb els 51,7 milions d’endeutament viu, l’Ajuntament torna a un nivell similar als que hi havia l’any 2005.

Cal recordar que el 2011 va ser un punt d’inflexió, perquè els anys anteriors un endeutament que l’any 200 era de 21,4 milions va arribar als 83,8 milions per després descendir, com s’ha dit, fins als 37,1 milions.

Els pròxims tancaments de caixa del pressupost municipal mostraran si l’any 2021 ha marcat un altre punt d’inflexió cap a un increment de l’endeutament o hi ha pujades i baixades.

Marge d’endeutament

Pel que fa al coeficient d’endeutament ha saltat del 47% que hi havia en el tancament de caixa del 2020 al 62% del 2021. Ara es troba en un nivell similar al que hi havia l’any 2017.

Segons el govern municipal, el 62% de coeficient d’endeutament encara deixa molt marge fins arribar al 75%, el límit per sota del qual és possible accedir a crèdit.

Segons va explicar l’alcalde Marc Aloy, la bona gestió dels últims exercicis ha permès a l’Ajuntament tenir el pulmó necessari per tornar-se a endeutar, i l’Ajuntament encara té marge per endeutar-se més si calgués.

D’aquesta forma es pot afrontar una inversió tan rellevant com la de la Fàbrica Nova, que s’ha tirat endavant amb el consens de tots els grups municipals de l’Ajuntament. Altres inversions rellevants que s’imputen als comptes del 2021 són els terrenys per a la construcció de la nova escola Valldaura o la compra de naus industrials a Bufalvent per al servei de neteja i magatzem.

8.150.000 euros demanats a les entitats financeres L’equip de govern d’ERC i JxM demanarà enguany 8.150.000 euros als bancs, el que suposa 550.000 més dels 7.600.000 euros de l’any passat. Això implica un augment percentual del 7,24% més de crèdit. Les despeses financeres baixaran un 40% per la reducció del pagament d’interessos, tot i que els passius financers augmenten un 8,37%, percentatge que correspon a 654.573 euros, perquè creix l’endeutament per fer front a les inversions programades. Es preveu finançar algunes inversions amb 1,5 milions d’euros de recursos ordinaris.