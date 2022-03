Una manifestació multitudinària va recórrer ahir al vespre els carrers de Manresa per denunciar les discriminacions que pateixen les dones en diversos àmbits i que es van evidenciar al llarg del recorregut.

La marxa, que va reunir unes 1.500 persones segons la Policia Local, va començar a la Ben Plantada on es va explicitar el suport a les 10 encausades pel 8-M de fa tres anys i que estan pendents d’un judici, previst per a principi de setembre, assegurant que les «demandes d’aquell 2019 continuen vigents» i afirmant que «avui som 10 les que tenim un judici pendent però que en cap moment ens hem sentit soles perquè tenim una comarca implicada que no ha fallat». Entre totes s’enfronten a penes de fins 19 anys i mig en total i més de 23.000 euros en multes

Encapçalada amb el lema «molt per defensar, molt per avançar», la marxa, va baixar pel Passeig, va enfilar el carrer Primer de Maig i des d’allà, i es va aturar davant de CAP Bages. Amb tanques que evitaven el pas cap a la comissaria de la Policia Nacional, les manifestants van llegir un manifest en el qual van recordar que tot i que l’avortament és un dret, en moltes ocasions no es pot exercir de forma gratuïta i s’ha de recórrer a la sanitat privada. També, que al Bages només es pot avortar farmacològicament al CAP Bages, i que de l’espai que es va anunciar a la fundació Althaia per fer avortaments quirúrgics l’octubre passat «però des de llavors no n’hem sabut res més».

La manifestació va continuar amb diferents càntics com «Sense les dones no hi ha revolució», «Visca, visca, visca, la lluita feminista», «Si en toquen a una ens toquen a totes» i la següent aturada es va fer ja a la prolongació Guimerà, davant d’un establiment d’estètica. Allà, van denunciar la discriminació que pateix la dona en aquest àmbit degut als cànons estètics que imposen la societat i el capitalisme.

La següent i última parada abans d’arribar a la plaça Major va ser davant del Zara, on van enganxar cartells als seus aparadors per denunciar que l’empresa «explota» dones.

El final de la manifestació d’ahir al vespre va ser a la plaça Major, on es va fer una escenificació on també es va denunciar la discriminació que pateix la dona per raó de gènere al llarg de tota la vida. Joguines que ja de petita marquen quin ha de ser el seu rol en la vida adulta, créixer i trobar-se amb una maternitat imposada com a instint, no com a tria vital; ser víctimes de violència només pel fet de ser dona o acabar fent feines precàries són només alguns dels exemples que es van posar abans de fer una foguera amb caixes de cartró en forma de patriarcat per «cremar-ho tot» al mig de la plaça Major i dansar al voltant del foc.