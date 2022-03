El manresà Bernat Bernabeu, la seva parella, Íngrid Espinach, i el seu fill, acompanyat per un amic, van marxar dissabte passat amb dues furgonetes per portar material solidari a la frontera d’Ucraïna amb Polònia i, de passada, recollir persones del país en guerra que en vulguin marxar. Ahir, en el camí de tornada a Manresa passant per Nuremberg, avisava que aquest tipus de viatges s’han de fer com a mínim amb set dies de marge i es posava les mans al cap veient com a les xarxes hi ha qui parlava d’anar i tornar en un parell. Lamentava la irresponsabilitat d’algunes persones que s’ho prenen com una aventura.

Mentre que el seu fill va poder tornar a la capital del Bages abans-d’ahir portant una mare i les seves dues filles, Bernabeu es va haver de quedar perquè una part de les persones que havia de traslladar a Catalunya encara no havien arribat a la frontera. A les quatre que ja havien pogut recollir, ell i Espinach els van cedir l’habitació d’hotel que havien pagat perquè poguessin descansar i ells van dormir a la furgoneta.