Ja fa temps que una part de la societat té la consciència que la dona està discriminada i que pateix desigualtats. Hi ha dades objectives que ho fan patent. Tots en parlem. A tots els actes on assistim ho sentim. Tots repetim el mateix. Sabem que hi ha una llei d’igualtat promulgada fa força anys i, malgrat això, encara en continuem parlant. El que és clar és que si no aconseguim un canvi cultural i estructural no aconseguirem la igualtat real.

Sabem que les dones podem fer el que ens proposem, però sempre tenim un sostre que no ens permet anar més enllà i gaudir de les mateixes oportunitats i condicions en totes les esferes de la vida. L’esport és un àmbit en el qual es fa molt evident aquesta desigualat. Hem de diferenciar l’activitat física de l’esport, i, dins de l’esport, el que es fa per afició o el de competició. L’activitat física regular i moderada és recomanable per a totes les persones de totes les edats. Ajuda a mantenir una bona salut cardiovascular, millora l’estat d’ànim, ajuda a combatre l’ansietat i la depressió, millora alhora la concentració, l’aprenentatge i, al mateix temps, la qualitat de vida. Practicar un esport, encara que no sigui d’elit, exigeix, en canvi, tenir unes condicions físiques que ho permetin i, sobretot, disposar de prou temps per dedicar-s’hi. A la societat actual, encara patriarcal i masclista, està normalitzat el repartiment desigual de les tasques de cures i de les feines de la llar. Les dones, en general, són les que en surten més mal parades. Quan s’aconsegueixi un repartiment real, serà un dels guanys importants per a la dona. Això li permetrà poder disposar del mateix temps de què disposa l’home per dedicar-se al que vulgui. S’ha de reconèixer que es progressa adequadament, però molt lentament i de forma molt desigual. El canvi es donarà quan tasques com organitzar la compra, fer la neteja de la llar, cuidar les persones grans i els fills, planxar, posar en marxa la rentadora i cuinar, entre d’altres, no siguin exclusives de la dona. Encara ara es donen casos anòmals: en una llar on l’home està sense treball remunerat, és la dona qui va a treballar, qui té cura de la llar i de les persones que en depenen, a més a més d’encarregar-se de les tasques domèstiques. Encara hi ha molt camí per recórrer. L’educació i els comportaments que serveixen d’exemple ajudarien a la millora. La dona hauria de poder disposar del mateix temps lliure que l’home per poder fer l’activitat física o l’esport que li correspon per dret.