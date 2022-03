El "Carnestoltes Infantil 2022" arribarà als carrers de Manresa el pròxim diumenge 13 de març. A partir de les onze del matí es tallarà el trànsit al passeig de la República per a la concentració de les comparses i es faran talls de trànsit puntuals durant el recorregut de la rua. La celebració afectarà la mobilitat al Passeig de la República, la Plana de l’Om, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, la Muralla Sant Domènec, el 1r tram de Passeig Pere III, el carrer Guimerà i el carrer Carrasco i Formiguera - Plaça Font de les Oques.

Amb motiu de la Festa Final i un cop arribi la rua a la plaça Font de les Oques, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer Carrasco i Formiguera, entre el carrer Guimerà i el carrer Ginjoler. Aquest tall de trànsit es mantindrà fins a la finalització dels treballs de neteja del vial. Amb motiu d’aquest acte es prohibirà l’estacionament de l’àmbit esmentat.

La 44a edició

El Carnestoltes Infantil, que aquest any arribarà a la 44a edició, serà com sempre una festa adreçada sobretot al públic familiar, amb la disbauxa i la gresca com a elements centrals. La cercavila, organitzada per l’Ajuntament de Manresa i Imagina’t, s’iniciarà a els 11.15 h a la Plana de l’Om. El recorregut serà a peu, sense carrosses, excepte la del Rei i de la Reina.

La rua acabarà a la plaça Font de les Oques, on es recuperarà l’espectacle final. Serà aproximadament a partir de les 12.30 h, amb “Que Peti la Plaça!” de la companyia lleidatana Xip Xap. Es tracta d’un espectacle de música i animació, adaptat a la situació covid actual, i amb dinàmiques que no impliquin la barreja entre grups bombolla diversos. L’acte es clourà amb la salutació del Rei i la Reina Carnestoltes.

La indeterminació que hi havia a la tardor del 2021 sobre les possibilitats de fer actes massius de cultura popular ha fet que enguany l’organització hagi optat per deixar que la temàtica sigui lliure. Habitualment, a la tardor és quan es comença a treballar amb les comparses en relació amb l’eix temàtic escollit a priori per les Ampa.

Mesures de seguretat i salut pública

El consistori ha anunciat una sèrie de recomanacions pels grups bombolla i familiars que participaran en la rua. Entre les persones participants, sota la seva responsabilitat, cal que vetllin per la separació entre comparses/grups bombolla i segueixin les indicacions de les persones de l’organització. La circulació haurà de ser a peu, sense carrosses ni cap altra mena de vehicle rodat, excepte la carrossa del Rei i la Reina. Es recomana l'ús de la mascareta per a infants a partir de 6 anys, ja que es tracta d’un acte multitudinari.

Les persones no inscrites s’han d’afegir al final de la rua. En cas de pluja continuada, s’informarà oportunament i se suspendrà l’acte.