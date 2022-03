Les persones que per la Festa de la Llum van anar a la tradicional missa a l’església del Carme van trobar damunt del seient un tríptic editat per la parròquia amb un ampli reportatge fotogràfic del temple, obra del fotògraf manresà Vert. Les imatges constaten la transformació que ha viscut els darrers anys i, alhora, evidencien que, mentre que per dins ha millorat, resta pendent resoldre el nyap de les façanes exteriors.

Al Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni de Manresa, l’equip d’especialistes dirigit per l’arquitecte Antoni Vilanova que el van redactar diuen: «Estimem la necessitat de fer un anàlisi d’intervenció sobre l’aspecte i la imatge exterior d’aquest bé. L’actuació comportaria la voluntat de millorar les característiques formals de les façanes composades després de la guerra». L’apartat sobre la regulació de les intervencions hi insisteix. Quant a les façanes, on en destaquen els finestrals tapiats amb maons, hi posa que «es permet la modificació. Cal adequació».

L’origen és al 1311

L’església del Carme té el seu origen en el convent per als carmelites aixecat al Puigmercadal el 1311. La construcció de l’església gòtica, sota la direcció del mestre d’obres Berenguer de Montagut, va començar el 1322. El 1581 van caure una part de les voltes de l’església i es va fer una intervenció important per evitar que s’esfondrés la resta. A començament del segle XVIII l’església va tornar a quedar malmesa arran de la guerra de Successió, quan el convent va ser ocupat militarment i fortificat. Va ser clausurat el 1835 amb una comunitat de 15 frares. Després va passar a ser una propietat municipal i de ser adaptat com a escola, va servir de caserna fins al 1965. L’església va ser cedida a la diòcesi i va recuperar les seves funcions el 1877 com a parròquia. El 1936, com tants altres temples de la ciutat, es va enderrocar l’edifici gòtic. La nova construcció, del 1959, va ser obra de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver. El convent s’utilitza d’alberg i al que era el claustre ara hi ha un ha el camp de futbol Cruyff Court.

Al tríptic hi ha imatges de l’edifici per dins i per fora, algunes de les quals en mostren l’abans i després i també de l’interior, de les escultures i imatges, i dels retaules que es van instal·lar i restaurar l’any passat a les capelles laterals procedents de la Cova, que han embellit el Carme. La instal·lació va constar de la reorganització de l’interior del temple i de la neteja d’una part de la pedra, que es va acompanyar amb diverses actuacions de millora a la façana, a la porta d’entrada, a la teulada i al campanar, entre altres.