Sor Lucía Caram ha explicat a Regió7 que aquest dissabte viatjarà i tornarà el mateix dia de Polònia. Aquesta vegada no ho farà amb una furgoneta i recorrent milers de quilòmetres per carretera, sinó amb avió, juntament amb Josep Santacreu, conseller delegat de DKV Seguros; amb el padre Ángel, fundador de l'associació Mensajeros de la Paz, i amb Oscar Camps, responsable d'Open Arms. La intenció és recollir 200 refugiats ucraïnesos que han hagut de fugir de la guerra al seu país i tornar la mateixa nit a Espanya i a Catalunya, a on els repartiran entre Madrid, Guissona (d'on és Santacreu) i Manresa.

En el cas de la capital del Bages, en concret, Caram hi portarà 70 ucraïnesos, que no només es quedaran en aquesta ciutat sinó també en altres municipis de la comarca a una distància de 25 quilòmetres a la rodona. Es tracta de persones que ja hi tenen algun familiar, si bé no totes disposen d'un allotjament assegurat, de manera que caldrà acollir-les en cases de les famílies que s'han ofert a la Fundació del Convent de Santa Clara fruit de la crida que va fer la mateixa sor Lucía. Dilluns es van començar a fer les entrevistes a les famílies que s'han ofert a fer aquesta acollida per conèixer-ne la disponibilitat. De moment, la fundació ha acollit una família del país en guerra en un pis cedit a Manresa i en un de Sant Salvador de Guardiola, al marge de les sis que hi ha al convent de Santa Clara.

La monja dominica, que just abans d'ahir va tornar a Manresa després de fer 6.000 quilòmetres per anar a buscar les esmentades sis persones (tres dones i tres adolescents) a la frontera de Polònia amb Romania, ha volgut remarcar les facilitats que els ha donat en tot moment per poder fer aquesta tasca humanitària Maria Eugènia Gay, delegada del Govern estatal a Catalunya.

La recollida es farà a l'aeroport de Varsòvia-Chopin.