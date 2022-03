El preu dels carburants incrementa pràcticament cada dia d'ençà que va esclatar el conflicte bèl·lic a Ucraïna. Per aquest motiu, hem recollit les sis benzineres més econòmiques d'aquest 11 de març, segons el Ministeri per a la Transició Ecològica, on pots omplir el dipòsit a Manresa i estalviar uns cèntims.

Si has d'omplir el cotxe amb gasolina, les més econòmiques són les Q8 de la Muralla Sant Francesc i de la carretera de Vic (1,709 euros el litre). La segueix la Galp de l'avinguda dels Dolors (1,729); l'Esclat Oil (1,739); la GM Oil del carrer Sallent (1,759) i la Petroroset (1,799) Quins impostos té la gasolina a Espanya? Si has de posar gasoil, a data 11 de març la més barata és la Galp dels Dolors (1,719). Per darrere hi ha la GM Oil del carrer Sallent (1,759); la Q8 del carrer Muralla Sant Francesc i la de la carretera de Vic (1,809); l'Avia (1,839) del carrer Agustí Coll i la Petromiralles del carrer Doctor Ferran (1,859).