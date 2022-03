Diumenge se celebrarà el Carnestoltes Infantil. Hi haurà afectacions en el trànsit. A partir de les onze del matí es tallarà el trànsit al passeig de la República, que és on hi ha prevista la concentració de les comparses. Hi haurà talls de trànsit puntuals durant el recorregut de la rua.

La celebració afectarà la mobilitat a l’esmentat passeig de la República, a la Plana de l’Om, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, la Muralla Sant Domènec, el primer tram del passeig Pere III, el carrer Guimerà i el carrer Carrasco i Formiguera i la plaça de les Oques, que és on s’acabarà i hi haurà la festa final. Amb motiu de la festa final i un cop arribi la rua a la plaça Font de les Oques, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer Carrasco i Formiguera, entre el carrer Guimerà i el carrer Ginjoler. Aquest tall de trànsit es mantindrà fins a la finalització dels treballs de neteja del vial. Amb motiu d’aquest acte es prohibirà l’estacionament de vehicles en tot aquest sector. La cercavila més organitzada per l’Ajuntament de Manresa i Imagina’t. Començarà a 1/4 de 12 a la Plana de l’Om. El recorregut serà a peu i, a causa de la pandèmia, no hi haurà carrosses excepte la del Rei i de la Reina. En cas de pluja se suspendrà.