La morositat que suporta l’Ajuntament de Manresa no para de créixer. Ha augmentat 2,2 milions d’euros en dos anys en un episodi més d’un creixement constant durant la darrera dècada.

Fins al punt que dels 2,5 milions comptabilitzats en el tancament de caixa del pressupost del 2010 s’ha passat a 11,4 milions, segons les darreres xifres.

Això suposa multiplicar per més de quatre la xifra en onze anys. I, 2,5 milions d’euros ja era una quantitat molt important.

Any rere any la xifra ha anat creixent i sembla que la progressió no tingui aturador.

Així que el darrer tancament de caixa de l’Ajuntament, corresponent al pressupost municipal del 2021, la morositat va marcar un nou rècord: 11.448.004 euros.

L’equip de govern d’ERC i JxM ha hagut d’incrementat la quantitat de diners que dedica a fer front a la morositat de particulars i empreses.

Han estat 734.609 euros més que en el tancament de caixa del pressupost del 2020.

La morositat, tant de particulars com d’administracions, obliga l’Ajuntament a fer provisions per insolvències, que són els diners que es destinen a cobrir els cobraments pendents que són difícils d’aconseguir, però que encara hi ha expectatives de realitzar.

En aquests casos, l’Administració destina recursos a cobrir la possible morositat dels deutors.

Les provisions per insolvències que ha anat realitzant l’Ajuntament de Manresa fruit de la morositat han tingut un creixement espectacular.

L’any 2010 era de 2,5 milions d’euros. I, a partir d’aquí:, el 2011 (4 milions), el 2012 (5,2), el 2013 (5,5), el 2014 (7,1), el 2015 (7,2), el 2016 (8,5), el 2017 (8,4), el 2018 (9,1), el 2019 (9,2), el 2020 (10,7) i el 2021 (11,4).

Cada any la xifra és superior

Com es pot apreciar, cada any la xifra és superior a la de l’any anterior, excepte el 2017, que hi va haver un lleuger retrocés.

Com que no para de créixer la quantitat fa més d’una dècada que a pràcticament cada tancament de caixa marca un rècord en relació a l’any anterior.

Un aspecte a tenir en compte és que durant la darrera dècada l’augment del volum de provisions per insolvències per afrontar la morositat no ha impedit a l’Ajuntament anar reduint els seus nivells d’endeutament i el pagament d’interessos.

L’any 2019, hi havia la previsió que el punt d’inflexió del creixement de la morositat era a prop. Primer, l’impacte de la pandèmia de covid-19 amb la crisi no només sanitària sinó també social que ha desfermat i, ara, el previsible efecte de la guerra desfermada per Rússia sobre les economies familiars i la situació de les empreses no se sap quins efectes poden acabar tenint sobre la hisenda municipal.

Malgrat aquesta situació complexa, l’Ajuntament de Manresa impulsa un ambiciós programa de govern que té la transformació de la Fàbrica Nova en un gran campus de la Universitat Politècnica de Catalunya i la integració urbana i ampliació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat com a puntes de llança, però que contempla moltes altres actuacions.