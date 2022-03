Recuperar la figura de l’aprenent fent pràctiques a empreses i al mateix temps rebent formació mitjançant un contracte remunerat. Aquesta és la filosofia del nou programa de formació professional en format dual que ha posat en marxa el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquest març ja s’ha iniciat a Manresa. A l’escola Joviat, a l’institut Lacetània i també a Ampans.

La singularitat del projecte és que està pensat per a joves de 16 a 29 anys que al mateix temps que es formen i estudien fan pràctiques reals a empreses amb un contracte laboral d’un any. Mentre es formen, cobren. Compta amb la complicitat dels centres d’ensenyament i empreses. A les comarques de la Catalunya central, el SOC destina 4 milions d’euros a 17 projectes per a 207 joves. La majoria en situació d’atur o de vulnerabilitat. Al conjunt de Catalunya s’hi inverteixen 17 milions.

El director del Servei d’Ocupació Pública de Catalunya, Joan Josep Torres, va visitar ahir l’escola Joviat de Manresa, un dels centres on s’imparteix, per reunir-se amb responsables de l’escola i també de les empreses que hi prenen part. A la Joviat 75 persones han iniciat aquest març la formació amb aquest nou model amb la col·laboració de quatre empreses: el Grup Llobet per formar carnissers i xarcuters; Diesa, per cuina i serveis a bars i restaurants; Les Tanques per tenir cura d’instal·lacions ramaderes i aprendre a ferrar cavalls, i La Morana, de l’àmbit de l’agricultura ecològica.

Falten treballadors

Són sectors en els quals falten treballadors, van destacar ahir Torres i el director general de la Joviat, Jordi Vilaseca. Especialment en àmbits com el de la restauració. «És una paradoxa, però curiosament després de la situació de pandèmia que ha obligat a alguns establiments a tancar o a reinventar-se, falten persones per treballar», va explicar ahir Vilaseca.

Torres va afegir que és una fórmula per recuperar la figura de l’aprenent «en el sentit més ampli i més positiu de la persona que s’està formant, però també des de la pròpia empresa. Des del primer moment està en contacte amb la realitat laboral d’allò que està aprenent» al centre d’ensenyament.

A Ampans la formació que es fa té relació amb l’àmbit de la jardineria, i a l’institut Lacetània amb operadors d’eines com torns, fresadores, trepants o manteniment de maquinària.

La part de l’empresa

A la trobada ahir amb el director del SOC també hi van participar algunes de les empreses que prenen part en la iniciativa. Ignasi Llobet, del grup Llobet, va remarcar que «és una oportunitat que ens dona eines per formar professionals d’un sector on en fan falta». En aquest cas carnissers. «Val molt la pena».

De Diesa Restauració, Josep Guardiola va comentar que «molts cops la gent que va al món de la restauració no té formació. Amb aquest curs, que dura un any, més la part d’activitat laboral que farà amb nosaltres, permetrà tenir professionals i donar un millor servei».