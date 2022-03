El Grup Socialista al Parlament de Catalunya exigeix al govern de la Generalitat, d’ERC i Junts, que compleixi amb la construcció d’una residència geriàtrica pública al barri manresà del Xup.

El PSC de Manresa ha explicat que el representant socialista a la Comissió de Serveis Socials del Parlament, Raúl Moreno, plantejarà al govern de Catalunya «l’exigència de donar resposta a aquesta demanda manresana compromesa pel propi govern, del qual encara en formen part els mateixos partits que la van formular el 2019».

Els socialistes recorden que el 22 de novembre de 2019 «es va ja anunciar públicament per part del govern de la Generalitat que aquesta nova residència s’emplaçaria al carrer Pare Ignasi Puig del Xup».

Afegeix que «l’anunci el va fer el mateix Ajuntament durant un acte que va tenir lloc al Xup amb els seus veïns i representants de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i representants de l’Associació de Veïns Pare Ignasi Puig».

El PSC explica que un informe de la Generalitat determinava la idoneïtat de la finca triada, per davant d’altres opcions que s’havien posat sobre la taula, per la tranquil·litat de la zona i la proximitat amb el barri del Xup, la bona comunicació amb transport públic des de Manresa, la facilitat d’aparcament, la dimensió suficient per a l’edificació, els espais lliures controlats dins del mateix recinte «i la possibilitat d’executar-se de forma immediata».

«No pot fer-se enrere»

Segons Raúl Moreno, «si el govern de la Generalitat va agafar aquest compromís, a més amb un informe favorable, i el va presentar públicament, ara no pot fer-se enrere».

Per la seva part, el diputat bagenc, Cristòfol Gimeno, considera que «malgrat que la ciutat té els projectes a l’entorn del carrer Concòrdia, que suposarà gairebé 200 noves places privades, i a la zona de la Culla, amb 135 places més, Manresa encara necessita, i ho necessitarà més, proveir-se de places públiques per a la seva gent gran». A petició de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa, el Grup Socialista al Parlament va convocar la resta de grups parlamentaris a participar en una reunió sobre el projecte de residència per a les persones grans que inicialment s’havia anunciat que s’edificaria al barri del Xup.

A la reunió també van assistir la regidora del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Manresa Mercè Cardona, les diputades de JxC, Glòria Freixa, i dels Comuns, Jèssica González, i el diputat de Ciutadans Joan Garcia.

Per part de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran van assistir a la reunió José Antonio Carballido, Víctor Feliu, Enric Martí, Josep Ramon Mora i Mercè Soldevila.

La Plataforma va reivindicar en la reunió la residència que es va anunciar que es faria al barri del Xup i va exposar la successió dels esdeveniments fins a l’actualitat.

La finca escollida està situada davant l’Institut Sis i l’Escola Muntanya del Drac, i és de titularitat municipal, fruit d’una cessió d’un particular, que la va cedir al consistori amb la condició que es dediqués a la construcció d’una residència per a gent gran.