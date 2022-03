Una cinquantena de persones van assistir al lliurament del premi Maria Casajuana a l’Associació de Dones Al Noor i a l’activista Conxita Parcerisas.

Els guardons els atorga des del 2002 Esquerra Republicana de Catalunya a Manresa i la JERC a persones que s’han significat per la «lluita, l’esforç, la constància i la implicació de la dona en la vida laboral i social del nostre país». Des de l’any 2019 també es distingeix una entitat «per donar valor i visibilitzar la tasca que realitza. L’any passat no es va poder dur a terme a causa de la pandèmia.

L’acte es va fer dijous al vespre a la sala Els Carlins. Va ser presentat per Alba Baltiérrez, coordinadora del premi Maria Casajuana. També hi van intervenir la regidora de Feminismes i LGTBI a l’Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz; la representant de Jovent Republicà, Queralt Torres; i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Hi va haver una actuació del cos de dansa de la Innocentada de l’Agrupació Cultural del Bages.

Fina Dordal, premi Maria Casajuana el 2020, va lliurar el guardó a l’homenatjada d’enguany, Conxita Parcerisas, vinculada al teixit associatiu de la ciutat i a moviments polítics clandestins des dels anys 70. És membre i cofundadora de l’Associació Memòria i Història de Manresa.

Per part d’Al Noor va rebre el guardó Khadija El Bachiri. L’associació té com a objectius promoure el desenvolupament integral de la dona i la seva igualtat de drets, afavorir projectes d’educació i sensibilització social, i treballar per la convivència intercultural i religiosa a la societat. Presta especial atenció a nens i joves amb dificultats especials.