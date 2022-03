Inoxforma manté obert el canal comercial amb Rússia. La manresana treballa per a delegacions russes d’empreses americanes i europees, fet que «ens dona garantia de pagament, perquè se’n resposabilitzen les matrius», diu la CEO de l’empresa, Elvira Garcia. «De moment, només hi ha restriccions en armament, productes químics i electrònica complexa, i no ens afecten. El nostre producte, boles per a vàlvules, hi pot entrar», diu Garcia.

«El que alarma són les importacions i exportacions entre Xina i Russia, que han pujat el 48% des de l’inici de la guerra. Els russos, que tenen el ruble devaluat, hi poden comprar amb moneda xinesa. Xina els està posant una autopista», explica Elvira Garcia, alhora vicepresidenta de la Cambra de Manresa.

Inoxforma acostumava a viatjar a Rússia dos o tres cops l’any. Fins la pandèmia. «Era un país que feia grans passos endavant», recorda Garcia. La guerra ha estroncat aquesta evolució. «I els russos no saben què està passant, en realitat. Només tenen accés a la televisió del seu país». Amb tot, diu Garcia, «quan hi parlem aquests dies no toquem el tema. No volem fer-hi política». Per a Inoxforma, Rússia suposa el 9% del seu mercat. Espanya n’és el 35% i la resta és Europa occidental.

A Inoxforma saben quin impacte pot tenir un conflicte amb els russos pel mig. «La crisi per la invasió de Crimea, els 2014, ens va fer molt mal. Portàvem cinc o sis anys treballant en l’homologació de peces per a clients russos, i quan ja les teníem a punt i estudiàvem fer una fàbrica per treballar a l’engròs amb Rússia, va esclatar la crisi i tot se’n va anar en orris»., recorda Garcia. «El ruble es va devaluar el 50% i el nostre producte va deixar de ser-los competitiu». Amb tot, explica la CEO d’Inoxforma, «allò ens va servir per créixer en altres mercats». Amb l’experiència acumulada, la situació actual no tindrà un gran impacte en el negoci d’Inoxforma. «Prevèiem que seria un any extraordinari i ara ho serà menys».