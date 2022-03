L’oncòloga Montserrat Domènech és la nova directora assistencial de la Fundació Althaia de Manresa. Relleva Ignasi Carrasco, que, després de 8 anys, va deixar el càrrec a principis de febrer per assumir el de director de l’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut (vegeu Regió7 de l’1 de febrer). Durant el darrer any Domènech ha estat adjunta a la direcció assistencial. És la cap del Servei d’Oncologia d’Althaia, tasca que compaginarà amb la seva nova responsabilitat. Atendre les necessitats dels usuaris i pacients d’Althaia, les dels professionals i les relacions amb Salut, que és qui compra l’activitat hospitalària, són algunes de les seves funcions.

La marxa de Carrasco s’ha aprofitat per reorganitzar la direcció assistencial. Domènech formarà equip amb José Zorrila, cap d’Urgències i que serà adjunt a la direcció assistencial de l’àrea mèdica. També en formarà part Anna Badrenas, que ja era adjunta de l’àrea quirúrgica i continuarà en el càrrec. A més a més Salut Mental tindrà una direcció pròpia. Fins ara estava integrada a la direcció assistencial. L’encapçalarà Àurea Autet, la cap de la divisió. El canvi pretén consolidar i reforçar l’àrea de Salut Mental d’acord amb el pla estratègic d’Althaia i el Pla de Salut de Catalunya, que dona més relleu a l’atenció de la salut mental.

Segons la Fundació Althaia, la nova direcció «vol treballar de manera molt propera i transversal amb els equips de les diferents especialitats per donar resposta als reptes de present i de futur, així com per implementar els eixos del Pla Estratègic Talaia 2021-2025». Entre aquests hi ha continuar donant resposta a la pandèmia de la covid, a l’activitat no covid i consolidar Althaia com a institució sanitària i assistencial de referència. També impulsar el treball en xarxa i l’atenció a la cronicitat.

Formats a Althaia

Es dona la circumstància que el nou equip que forma la direcció assistencial és integrat per tres metges que han desenvolupat tota la seva carrera professional al que ara és Althaia i que també s’han format en gestió.

Quan l’actual director general de la fundació, Manel Jovells, va assumir el càrrec el 2004 va fitxar Xavier Corbella com a director assistencial. Llavors era sotsdirector de l’Hospital de Bellvitge. El novembre del 2007 va deixar el càrrec per tornar a Bellvitge. El va substituir Miquel Pons, que era director mèdic de l’Hospital de Badalona. Corbella i Pons van haver de gestionar la fusió hospitalària, primer, i l’ampliació de Sant Joan de Déu, després. Quan Pons va deixar Manresa va ser Ignasi Carrasco, procedent de la clínica Plató de Barcelona, qui va assumir la direcció. El febrer passat va deixar el seu despatx per incorporar-se al CatSalut.

Ara l’equip directiu assistencial el forma gent pròpiament d’Althaia. Domènech és especialista en Oncologia i des del 2002 és cap del servei d’Oncologia. Ha estat investigadora principal de diferents assajos clínics d’Oncologia. Zorrilla és el cap d’Urgències i Emergències des del 2009. Ja va ser resident a l’hospital manresà, on hi ha desenvolupat tota la seva carrera professional. Badrenas és cap del servei d’Angilogia i Cirurgia Vascular des del 2009, del qual ja en formava part com a adjunta des de l’any 1996. Tots tres són professors universitaris de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, o bé de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) en el cas de Zorrilla.

Per la seva part ,la nova directora de Salut Mental, Àurea Autet, va ser la primera resident de Psiquiatria que va tenir la Fundació Althaia. Des del 2008 és la cap del servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil, i des del 2018, cap de la divisió de Salut Mental.