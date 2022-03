L’any passat més de 2.000 metges de l’Estat espanyol van sol·licitar el tràmit per poder exercir a l’estranger. És un èxode que no ha parat de créixer els últims anys. Amb la covid es va frenar, però ara ja ha tornat al nivell prepandèmia. Catalunya, seguit de lluny de Madrid, és d’on marxen més metges. A Catalunya es van donar de baixa del Col·legi de Metges de Barcelona més de 170 facultatius. Busquen guanyar més i també no tenir tanta pressió assistencial. El metge manresà Jordi Samsó va fer aquest mateix pas anys enrere. Actualment treballa a Urgències a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell d’Andorra, i també al SEM dels Pirineus. És crític amb el sistema sanitari català. Afirma que els professionals sanitaris estan «cremats», i que la població no té educació sanitària.

És molt crític...

Ens han venut que tenim un dels millors sistemes sanitaris d’Europa. És cert que tenim una sanitat molt bona, amb gent molt ben formada que els volen arreu, però és lluny de ser el millor. Falten professionals i estan mal pagats. El sistema sanitari català sempre ha jugat la carta de la vocació. Som gent que hem estudiat aquí, que hem volgut treballar aquí, al costat de casa, dels nostres, i fa por marxar. Però amb els anys vas veient que amb la vocació no menges i que tampoc no et treu d’haver d’aguantar situacions desagradables.

Com va anar a parar a Andorra?

Un dia un company em va dir que hi faltava gent. Vaig anar-hi a veure què i em vaig trobar un servei jove, molt complet professionalment i amb un sou net bastant per sobre del que pagaven aquí. Igual que vaig anar a Andorra hauria pogut fer-ho a França si hagués tingut un nivell alt de francès. Ningú no vol marxar del lloc d’on és. Però veient les opcions que tens, i si no suposa un problema familiar important, ho valores.

Ho va fer per diners, doncs?

En part per diners, i en part perquè veia un servei que m’oferia més oportunitats professionals. A Andorra podia fer urgències banals, greus, extrahospitalàries i helicòpter. A Andorra també hi ha coses per millorar. Però a final de mes el que s’ha de polir no fa tant mal. Tots treballem per diners. Si no, no ho faríem o seria un hobby.

Va marxar el 2008 i va tornar a Catalunya el 2013 fins a establir-se definitivament a Andorra fa 3 anys.

Vaig tornar per treballar al SEM, però em vaig trobar que aquí tot tornava a costar molt. I veies que a finals d’any, per poder tenir una certa llibertat econòmica, havies de fer més d’una jornada. Cal ? Jo vaig decidir treballar menys, encara que hagués de marxar, i tenir un poder adquisitiu una mica més alt fent la feina que m’agrada.

I després va arribar la covid....

Tothom ens mirava. Aplaudia. La gent va deixar d’anar a urgències per no col·lapsar el servei. Semblava que hi havia sentit comú. Però un cop va passar el confinament, va tornar a agafar l’hàbit habitual. La població va passar d’aplaudir-nos a apedregar-nos, verbalment i fins i tot físicament. La sensació que tenim la majoria de professionals de la sanitat és aquesta. No hi ha educació sanitària.

Què vol dir amb això d’educació sanitària ?

La gent ho consulta absolutament tot, i preferiblement a l’hospital, perquè sempre és obert i és de franc. Va a un servei pensat per a urgències per coses que no són urgents. Això és un abús, i te n’acabes cansant. Fa que no puguis atendre adequadament els que sí que tenen una urgència. A més a més, no es volen esperar, i sovint et venen amb males paraules i exigències. Això és manca d’educació sanitària. Sembla que la gent aboqui les seves frustracions en nosaltres perquè som els que ens tenen més a l’abast.

Considera que han de gestionar frustracions de la població?

La medicina moderna posa molt èmfasi en el terme bio, psico, social. El que causa la malaltia, la repercussió psicològica que pot tenir i el suport social del pacient. Primària ho té molt al dia. Aquí hi entra la frustració. La gent ha passat un temps confinada esperant que s’acabés la covid, i no ha estat així. Això ha creat llistes d’espera, dificultats d’assistència, retards en diagnòstics, en proves, i tot això fa que el pacient percebi que la sanitat ha deixat de funcionar per culpa de la pandèmia. Com que on acudeixen és a urgències i als CAP, i van amb la seva malaltia i la frustració de no haver-ho pogut solucionar abans. La nostra feina és acompanyar-los i fer-los entendre que el sistema té uns engranatges. Però quan aquesta frustració l’aboquen contra nosaltres perquè és l’únic recurs al qual tenen accés, i això és dia rere dia i hora rere hora, arriba un punt que no pots més.

S’ha plantejat deixar la feina ?

M’ha passat pel cap, però crec que no sabria fer res més.

Tots aquests problemes que exposa, de quina forma creu que podrien acabar repercutint en els usuaris de la sanitat?

La gent està marxant. I els de les noves fornades ja no es dediquen a l’atenció directa del pacient. N’hi ha pocs que vagin a urgències o a primera línia. Busquen especialitats o superespecialitats per fer un altre tipus de feina. I les urgències es queden sense gent. Et pots trobar que vagis a urgències i que hi hagi professionals no prou formats.

El Col·legi de Metges de Barcelona calcula que en cinc anys es jubilaran uns 8.000 metges i que no hi ha relleu...

Per què poses una nota d’entrada a la facultat de 13? S’ha d’afavorir que la gent entri a Medicina, obrir les portes. S’han de formar més metges i no dur-los de fora. S’està perdent professionals. No hi ha una renovació adequada i per això dic que arribarà un moment que no hi serem. Sobretot a urgències i metges de capçalera. S’ha de tenir en compte que Primària i Urgències són la primera punta de llança de l’assistència. Si fallen, hi ha un buit.