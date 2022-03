Un avió amb 220 refugiats ucraïnesos ha aterrat aquesta matinada a l'aeroport d'El Prat procedent de Varsòvia (Polònia). L'aparell ha traslladat majoritàriament dones i nens, que han pogut fugir de la guerra per aquesta via gràcies a la feina d'Open Arms i la Fundació Solidaire, en col·laboració amb altres entitats socials -com la Fundació del Convent de Santa Clara, de Sor Lucía Caram- i empresarials. Una seixantena dels refugiats ja són a Badalona, acollits principalment per famílies i també per la Creu Roja, setanta han anat a Manresa, i un grup més petit s'ha desplaçat a Guissona. Una vuitantena ha viatjat en el mateix avió fins a Madrid, de la ma del pare Ángel, segons ha confirmat l'ACN.

El vol ha aterrat a l'aeroport pocs minuts abans de les dotze de la nit, procedent de Varsòvia. La comitiva ha estat rebuda per un dispositiu de la Creu Roja, per representants dels ajuntaments de Badalona (amb el seu alcalde, Rubén Guijarro) i Guissona, i de la Fundació de Sor Lucía Caram. En aquest vol hi viatjaven regidors dels consistoris de Badalona i Manresa, entre altres, que havien volat ahir a Varsòvia en el mateix avió per organitzar la sortida des de la capital de Polònia. "Cansats i desorientats, però amb certa alegria", segons han explicat fonts de la comitiva a l'ACN, els refugiats s'han organitzat en tres grups en funció de la seva destinació: Badalona, Manresa i Guissona. La majoria dels que han viatjat ho han fet pels seus vincles familiars amb Catalunya, i per això molts podran allotjar-se a casa dels seus familiars o coneguts. Del grup de Badalona, per exemple, una trentena estan en aquesta situació, mentre que la resta són tutelats per la Creu Roja. Lucía Caram i el seu equip, juntament amb Open Arms i el pare Àngel, tenen previst organitzar un segon vol en els propers dies. Tampoc descarten organitzar autocars cap a la frontera amb Ucraïna, però encara estan tancant-ne els detalls. Aquesta operació ha estat organitzada per l'ONG d'Òscar Camps Open Arms, juntament amb la Fundació Solidaire, creada pel director i productor de cinema italià Enrique Piñeyro. A les dues entitats s'hi ha sumat el suport del consolat general d’Espanya a Varsòvia, la Fundació DKV Integralia, Ergo Hestia (Polònia) i l’empresa badalonina Audax Renewables, responsable de la logística. El d'aquest dissabte no és el primer vol amb refugiats d'Ucraïna que aterra a Barcelona des de l'inici de la guerra. Diumenge passat va arribar a El Prat un avió procedent també de Varsòvia amb 227 persones, fruit de la col·laboració entre el govern espanyol i l'aerolínia Vueling.