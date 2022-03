Les quatre gotes de pluja que començaven a caure a Manresa aquest matí semblaven no importar al miler de persones que, abans de les 11 del matí, ja estaven reunides al passeig de la República, disfressades de totes les temàtiques possibles. Ja ho diuen, per carnaval tot s'hi val.

Cavernícoles, superherois, personatges de pel·lícula, hippies, policies, pallassos, papallones, policies, mims i cuiners. Eren algunes de les disfresses que han conformat la rua remullada que, a quarts de dotze, ja començava a moure's. Passeig de la República amunt, passant per la plana de l'Om i el carrer del Born fins a fer la primera parada a la plaça de Sant Domènech. Allà els esperava un carruatge de música i confeti, amb dos animadors que ja feia estona que entretenien les persones que s'aixoplugaven on podien mentre esperaven que els passés la rua pel davant.

Tot el corriol de gent estava separat per diverses xarangues i agrupacions musicals. Al davant de tot, el grup de batucada Xàldiga, que marcaven el ritme de la rua. Per tancar-la, els joves percussionistes Batrakes. I al mig, altres formacions com ara l'Agrupació Musical del Bages i les Vilatukades, un altre grup de batucada format únicament per dones.

El recorregut ha seguit al llarg de tot el passeig de Pere III fins a arribar a la plaça de les Oques, on la companyia Xip Xap ha començat a entonar les primeres notes musicals tan bon punt treien el cap les primeres persones de la rua.