Demà dilluns, de les 7 del matí a les 7 de la tarda, es tallarà el trànsit de vehicles a la plaça de Sant Ignasi a causa de les obres al Museu de Manresa. S’hi ha d’instal·lar una autogrua per fer els treballs de muntatge d’una nova estructura metàl·lica.

Actualment el tram de la plaça de Sant Ignasi que va cap al carrer Escodines és una zona preferent de vianants i només hi poden accedir veïns de l’entorn. Es controla a través de fotomultes.

L’accés i sortida de vehicles autoritzats dels carrers Escodines, Sant Bartomeu, Aiguader i Sant Antoni es farà des del carrer Nou de Santa Clara. Es mantindrà un itinerari per a vianants en l’àmbit de la plaça que estigui afectada pels treballs, i es podrà accedir als comerços de la zona.

La circulació per la Via de Sant Ignasi es mantindrà amb normalitat tot i que hi haurà talls de trànsit puntuals per a l’accés i la sortida de vehicles de l’obra.