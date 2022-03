L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat els treballs de millora del parc infantil situat al carrer Nou de Santa Clara.

L’actuació ha consistit en la substitució del paviment granular per un paviment de sorra de platja, la instal·lació de tres jocs nous per a menuts i una nova estructura per a infants més grans. La proposta s’ha completat amb una nova configuració dels talussos que hi ha, la substitució i la nova ubicació de les papereres, una font i la millora del paviment de sauló a l’accés de l’àrea de joc.

L’actuació ha ocupat un espai de 1.255 m2 de superfície i ha tingut un cost de 89.819 euros.

Aquests treballs formen part del Pla de Millora de l’Espai Públic 2021, que ha destinat a intervencions en parcs infantils de la ciutat un pressupost global de 120.000 euros per a un paquet d’obres de manteniment a diferents instal·lacions.

El pressupost ha inclòs la instal·lació d’una nova estructura de joc (tirolina) a la zona verda propera al carrer Nou de Santa Clara –amb una inversió de 17.655 euros– i un paquet de millores de manteniment a diferents parcs.

Així mateix, durant l’any 2021 van finalitzar tots els treballs que s’havien programat dins el Pla de l’Espai Públic 2020, dotat amb 200.000 euros, i que ha tingut com a actuacions més destacades la millora integral del parc del Selves i Carner (75.286 euros) i del parc del Carrasco i Formiguera (84.736 euros).

La resta del pressupost es va destinar a la millora i manteniment general, a repassos de pintura, paviment i substitució de peces malmeses.