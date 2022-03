L’Ajuntament de Manresa ha rebut avui una delegació europea, formada per prop d’una trentena d’alumnes i una dotzena de mestres de sis països europeus (Turquia, Itàlia, França, Romania, Polònia i Catalunya), que estan participant conjuntament en el programa Erasumus + Sharing European treasure.

La delegació manresana està representada per l’Escola Renaixença, que és el centre d’ensenyament que ha assumit el paper d’amfitrió i la responsabilitat d’acollir l’alumnat i d’organitzar diferents activitats culturals per aquesta delegació europea.

Els alumnes han estat rebuts per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia, que els ha donat la benvinguda i els ha desitjat una bona estada a la ciutat. “Manresa és una ciutat mitjana, de prop de 80.000 habitants, i sempre ens agrada dir que és una ciutat acollidora”, ha explicat l’alcalde durant el seu discurs, en anglès, tot afegint: “A Manresa hi viu gent que va arribar de molts països diferents, d’arreu del món. Per tant, podem dir que la nostra ciutat és una barreja de cultures i identitats i, sens dubte, una font de benestar i riquesa cultural”. I ha manifestat que el desig de pau que ha expressat aquests dies Manresa és compartit arreu del món: “La guerra mai és la solució correcta. L’únic camí és la pau i el diàleg”.

A l’acte, també hi ha assistit el regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat, i la directora de l’Escola Renaixença, Diana Gill Boza. En acabar, els assistents han rebut com a obsequi bosses de record de “Manresa 2022” i s’han fet un fotografia de grup per recordar aquest acte de recepció, celebrat al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa.

Conèixer les cultures i tradicions de cada país

La finalitat del projecte d’Erasmus + Sharing European treasure és que els alumnes puguin conèixer les cultures i tradicions de cada país, conèixer-se mútuament i trencar prejudicis interculturals, a través de diferents activitats que duran a terme durant aquests propers dies.

Els objectius són facilitar que els alumnes participin en intercanvis amb altres escoles i millorar el seu progrés junts; donar-los l'oportunitat d'expressar els seus sentiments i donar-los confiança; fer-los sentir que les seves idees són importants i valuoses; millorar els aspectes educatius dels alumnes i del medi ambient de manera positiva; transformar el concepte d'amor, pau i amistat dels alumnes i pares en una manera de pensar, i, finalment, permetre tant a l’alumnat com al professorat utilitzar la seva creativitat activament utilitzant les eines web 2.0.