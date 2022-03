L’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha estrenat quatre equips d’última generació per a la realització de diverses proves radiològiques que han finançat, a parts iguals, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i la Fundació Althaia. Es tracta de dos equips de radiologia convencional, un telecomandament i un TAC que disposen d’altes prestacions, proporcionen una millora en la qualitat de les imatges i permeten una major precisió en el diagnòstic. Aquests nous equips tenen un cost d’un milió d’euros.

Els nous equips, que substitueixen els existents, compten amb funcions d’intel·ligència artificial, que permeten sobretot reduir les dosis de radiació i, d’aquesta manera, augmentar la seguretat de pacients i professionals.

El nou telecomandament, que s’utilitza per realitzar estudis dinàmics a través de raigs X i de materials de contrast, és el primer d’aquestes característiques que s’instal·la a l’Estat espanyol. El nou equip proporciona imatges de gran qualitat en temps real i en moviment, fet que reverteix en una millor precisió diagnòstica i també terapèutica.

A més, a través d’unes noves funcions que es regeixen per la intel·ligència artificial, ajusta de forma automàtica la dosi de radiació necessària en funció de les característiques de cada pacient. Això vol dir que té en compte la constitució física de les persones i la part del cos que s’ha d’explorar per evitar radiacions innecessàries.

El nou telecomandament disposa d’una taula totalment mòbil, fet que facilita la realització de la prova a pacients amb poca mobilitat, cadira de rodes o que estan enllitats.

El telecomandament té múltiples aplicacions i sovint és emprat per equips multidisciplinaris formats per especialistes de diferents serveis. Per exemple, s’utilitza per realitzar estudis de lesions tumorals i inflamacions, per analitzar el funcionament de l’aparell digestiu, el sistema urinari o el reproductiu i a la vegada per dur a terme intervencions de la via biliar per via endoscòpica. El nou aparell és híbrid, cosa que significa que també pot realitzar radiografies convencionals, fet que optimitza la utilització d’aquest equip.

Els dos nous equips de radiologia convencional també són pioners a l’Estat, on només n’hi ha dos més d’instal·lats. Els equips estan completament robotitzats de manera que es minimitza el contacte entre els professionals que realitzen l’exploració i els pacients. En temps de pandèmia, aquesta prestació contribueix a incrementar la seguretat de totes les persones que intervenen en el procés. Igual que el telecomandament, les noves funcions que es regeixen per la intel·ligència artificial permeten ajustar de forma automàtica la dosi de radiació en funció de les característiques físiques dels pacients.

A més, les imatges es poden visualitzar immediatament, sense haver de passar pel procés digital de revelat. Aquests equips també estan preparats per incorporar, en un futur, noves funcionalitats vinculades a la intel·ligència artificial que puguin sorgir.

Pel que fa al nou TAC, és molt més ràpid i permet realitzar exploracions amb una excel·lent qualitat d’imatge i amb dosis molt baixes de radiació. Compta amb tecnologia i algoritmes de reconstrucció a través de la intel·ligència artificial que reverteixen en una millora sobretot pel que fa les proves vasculars, cardiològiques i cerebrals. També disposa d’una tecnologia per a imatges espectrals que permet diferenciar i quantificar entre diferents tipus de materials i teixits.

Un milió d'euros

Aquest nou equipament radiològic té un cost que supera el milió d’euros. El finançament, per part del Servei Català de la Salut, s’emmarca en el Programa específic de Suport a la Renovació Tecnològica (PERT), que busca l’harmonització de l’equipament tecnològic dels centres del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública amb l’objectiu d’eficiència de la prestació assistencial. Només amb aquesta línia de millores, la inversió del CatSalut a Althaia sobrepassa el mig milió d’euros. L’altra meitat està finançada amb fons propis d’Althaia.

El Servei de Diagnòstic per la Imatge de la Fundació Althaia realitza anualment 94.000 radiografies convencionals, 600 exploracions a través del telecomandament i 22.600 proves de TAC.

El total de recursos de què disposa la Fundació Althaia, distribuïts entre l’Hospital Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica Sant Josep, són: 3 TAC, una ressonància magnètica, 6 ecògrafs, un telecomandament, 2 mamògrafs, un ortopantomògraf i 6 sales de radiologia convencional.