Una grua de grans dimensions va ocupar ahir des de primera hora del matí i fins el capvespre la plaça Sant Ignasi de Manresa per poder traslladar estructures de metall que formen part del nou accés que hi haurà al Museu de Manresa.

A les 7 del matí ja estava palplantada a la plaça, que es va delimitar amb tanques. Es va tallar el trànsit de vehicles per accedir al carrer Escodines, Sant Bartomeu i Sant Antoni, i es va habilitar un circuit perquè els vianants poguessin passar-hi.

La grua va moure peces de metall ja acoblades que formaran part del nou accés a l’edifici. Les va dur al que és el claustre de l’edifici de l’equipament, al pati interior. Formen part del que ha de ser la nova entrada al Museu, que serà des de la plaça de Sant Ignasi un cop culminin les obres del que ha de ser el Museu del Barroc de Catalunya.

Els treballs més visibles són els que es poden veure a la mateixa plaça de Sant Ignasi, amb una gran estructura de formigó i peces també de metall. Serà la passera per accedir a l’interior. La grua, ahir, va traslladar també estructures metàl·liques com les que es poden veure des de la plaça a l’altre cantó de l’edifici, al claustre, passant per sobre del sostre. Un claustre que segons la previsió del nou espai, s’ha de convertir en una plaça pública.