L'Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, ha estrenat aquest any el nou enllumenat d'un camí a la zona del Puigberenguer, al barri de la Mion, freqüentat per passejants. Es tracta del doble camí que va des del carrer Balsareny fins al camí de la Gravera, just a la zona de la cruïlla que forma amb el carrer Saragossa. L'actuació, que s'ha fet a petició del Consell de Districte Ponent, s'ha fet sobretot per millorar la seguretat dels usuaris d'aquest sender.

La intervenció ha consistit en la renovació i millora de l'enllumenat públic. D'aquesta manera, s'han instal·lat tretze lluminàries led de 30 watts per il·luminar completament el camí superior i el camí inferior, mitjançant set pals de fusta (quatre de nous i tres que ja hi havia), així com el conductor elèctric. Fins ara, només hi havia algun punt de llum al camí superior (des de feia més de 20 anys), que s'ha substituït. Abans de fer la instal·lació del nou enllumenat públic, la secció de jardineria de l'Ajuntament va fer el desbrossat del canyissar i dels esbarzers que hi havia en un tram important del camí superior, pas que era imprescindible per poder fer la nova instal·lació.