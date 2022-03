L’escola Oms i de Prat de Manresa ha fet una recollida de material de primera necessitat per a Ucraïna. L’ha organitzat en solidaritat amb famílies d’aquest país que tenen fills al centre. En aquesta iniciativa solidària, amb què s’han omplert dues furgonetes, s’hi ha implicat de manera molt especial la família formada per la manresana Cristina Galera i pel russoucraïnès Artem Lushnykov, que porten un fill a l’escola.

Artem Lushnykov va néixer a Khabàrovsk (Rússia) el 1987. La seva mare, Irina, va emigrar a Espanya per millorar la seva vida laboral i, mentrestant, ell va anar a viure a Ucraïna, dels 6 als 14 anys, amb una tieta en un poble apartat d’Odessa, fins que va viatjar a Manresa per reunir-se amb la seva mare, quan ella es va haver adaptat a la seva nova ciutat.

Té família a Rússia i a Ucraïna.

Sí. A Rússia hi tinc oncles i avis. A Ucraïna, hi tinc dos germans, la germana de la meva mare, la meva àvia i hi tenia el meu avi, que es va morir l’any passat.

La seva família a Ucraïna es veia a venir que podia esclatar un conflicte d’aquesta magnitud?

Fa temps que escoltaven que podia passar alguna cosa, però ningú no creia que podria anar tan ràpid. Fa molts anys que hi ha un conflicte i que hi ha territoris enfrontats entre ells, però ningú no es pensava que entressin tan a sac.

D’Odessa, on viu una part de la seva família, se’n parla molt perquè és un lloc estratègic. Quina és la situació allà?

Ara (Regió7 el va entrevistar dimecres), pel que m’expliquen, no surten de casa. Fa una setmana anaven a treballar com podien amb un transport destinat a qui hagués d’obrir una empresa en concret; la meva germana era una d’aquestes persones. Però, fa poc em van dir que ja no es poden moure perquè és molt perillós. Es veuen moltes tropes, molta ocupació i no saben ben bé per on atacaran o si entraran pel mar. No surten de casa, tenen conserves per aguantar una mica, però els supermercats estan buits. És una situació una mica difícil.

No només han de patir la guerra sinó la incertesa de no saber què passarà.

Sí. No saber si vaig allà què em trobaré perquè els que surten ho fan amb por perquè han vist que a algun familiar li ha passat alguna cosa i n’hi ha altres que estan desallotjant la ciutat i no volen marxar perquè hi tenen la família i tota la seva vida. Jo li he comentat a la meva germana que vingui i ella diu que no. No sé si és per por o perquè fa molts anys que hi viu i no vol perdre el que hi té si en marxa. És molt complicat. No hi volen deixar res, però tenen por pel que pot passar si es queden perquè el que veuen ells clarament no és el que ensenyen aquí.

I, què és?

Aquí t’ensenyen que hi ha tropes que bombardegen els voltants, però ells comenten que hi ha trets cada dos per tres, bombes, gent morint pel carrer... Molt desordre per tot arreu. Això no ho ensenyen. Ensenyen el bàsic, i si veiéssim imatges extremes com les que m’envia la meva família..., no és el mateix que es veu a la tele, és pitjor.

També té família a Rússia. Com ho estan vivint ells?

Diuen que amb el que ha passat són encara més pobres del que ja eren abans. Que la situació és molt difícil, que sí que hi ha una mica d’aprovisionament per aguantar, però que les coses són molt cares perquè la vida allà és molt cara. Són productes bàsics, però per comprar coses com embotits no els arriba amb la nòmina, i ara amb la caiguda del ruble no saben què han de fer, si hauran d’emigrar. Els afecta molt.

Hi ha parelles on ella és ucraïnesa i ell rus o al revés...

En aquests països passa molt.

...i comenten que entre russos i ucraïnesos, en general, no hi ha problemes de convivència.

No. Sí que n’hi ha hagut en certs territoris que no se suportaven, però era gent molt específica com aquí hi ha els feixistes. Ara bé, arribar als extrems de Barcelona, on als russos que han vingut aquí a guanyar-se la vida per sobreviure els destrossin el negoci, no ho entenc. Què tenen ells a veure amb el que està passant al seu país? Al cap i a la fi si han vingut aquí ha estat per tenir una vida millor i perquè no els interessava la llei que hi havia a Rússia perquè, sinó, no marxarien del seu país per buscar-se la vida.

A l’escola han recollit material durant dos dies. A on anirà?

Jo m’encarregaré de portar-lo a Sant Joan de Vilatorrada, on hi ha molta població ucraïnesa i russa. Des d’allà, cada dos o tres dies surten camions i furgonetes cap a Ucraïna per repartir-ho. En principi, anirà fins a la frontera amb Polònia i intentaran passar-lo a Ucraïna pels corredors humanitaris que han creat.

La seva dona estava molt amoïnada perquè deia que vostè en algun moment s’havia plantejat viatjar fins allà.

Sí, era pel tema d’ajudar a la meva família però, si no tenen la intenció de sortir per por o per tot el que tenen allà, no em vull arriscar perquè tinc la meva família i el meu fill aquí i ells també em necessiten.

Què li expliquen els de casa?

La guerra ha provocat que estiguin saquejant el país. Robant coses que no són de primera necessitat, i parlen de la pobresa dels soldats que estan lluitant, que no saben ni al que s’estan enfrontant. No hi ha recursos. Aquesta guerra no s’ha planificat per guanyar amb un o dos anys. Requerirà molts anys i els recursos no arribaran.

Insistint en el tema de la convivència de russos i ucraïnesos, quin paper hi juga la llengua?

A Ucraïna ningú no t’obliga a parlar ucraïnès però, ja que ets allà i hi ha una llengua, l’has d’aprendre. És normal, com si vas a França o a Italià. Es important per relacionar-te amb la gent.

Per a vostè no deu ser fàcil veure des d’aquí el que està passant allà i no poder-hi fer res.

Sí. D’entrada, si hi vas saps què hi aniràs a fer perquè ho estàs veient i, quan tens dues bandes, aquí i allà, no saps cap a on tirar. Sí que pateixes i t’entren idees d’anar allà i de deixar-ho tot. Crec que, fins que no tens família a fora, no saps què és. Tots tenim por d’anar-hi. Anar allà a lluitar i a disparar a mi em fa por però, un cop travessés la frontera a Ucraïna, sé que aquesta por em marxaria perquè ja ets en un conflicte i ja no penses en la por sinó en sobreviure i, sort en tenim que la gent d’allà som una mica més freds en aquest sentit. Per això la gent ho està vivint de manera molt diferent del que ho viuríem aquí. Suposo que tenim aquest tipus de caràcter. No som tan emotius.