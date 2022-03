Malgrat la reducció del nombre d'ingressats per covid a la Fundació Althaia es manté una alta mortalitat associada a la malaltia. La darrera setmana han perdut la vida quatre persones més per l'epidèmia a Manresa. Aquestes dades contrasten amb les de l'Hospital de Sant Andreu, que no ha sumat cap nova defunció aquesta setmana.

Fins ara han mort per covid a les instal·lacions de la Fundació Althaia 407 persones, mentre que a Sant Andreu se n'han registrat 39. L'actualització setmanal de l'afectació de la covid-19 a la Fundació Althaia mostra que a hores d'ara hi ha tretze persones ingressades a l'àrea dedicada a la lluita contra la pandèmia. A Sant Andreu el 8 de març hi havia sis ingressats a la Unitat d'Aïllament per covid-19. Tres van entrar-hi durant la setmana, un període en què va haver-hi quatre altes. La setmana passada n'hi havia 17 infectades pel coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia. Dels tretze ingressats actuals dos es troben a l’UCI. La setmana passada n'hi havia tres. La dada acumulada des del març del 2020 d'altes a pacients ingressats és de 3.564 a Sant Joan de Déu i de 164 a Sant Andreu.