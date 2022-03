Els efectes del Carnaval de Solsona es continuen notant a la comarca amb un nivell de contagis molt alt. Segons les darreres dades del Departament de Salut, la darrera setmana hi va haver 195 nous casos. En el mateix període a Manresa, que multiplica per gairebé sis el volum de població de la comarca, n'hi va haver 176.

El Solsonès es manté com la comarca catalana amb el risc de rebrot més elevat, una posició que ja ocupava el passat dijous.

Un indicador positiu és que el risc de rebrot ha baixat dels 7.621 punts del dia 7 de març a 5.242 el dia 10, el darrer amb dades perquè Salut les facilita amb quatre dies de decalatge.

Així que hi ha hagut una baixada notable del risc de rebrot, tot i que això no li ha servit per deixar d'encapçalar el rànquing comarcal.

La velocitat de transmissió és ara de 2,01 i encara la té superior el Pallars Sobirà amb 2,22.

El Carnaval de Solsona va tenir lloc entre el 24 de febrer i el l2 de març. Abans de l'inici, del 18 al 24 de febrer es van comptabilitzar 54 casos, la setmana següent ja van ser 152 i la darrera analitzada els 195 esmentats.

Pel que fa a la resta de comarques de l'àmbit de cobertura del diari, la Cerdanya era la que presentava un risc de rebrot més baix: 151 punts i catorze nous casos durant la darrera setmana.

Presentaven índexs moderats l'Alt Urgell, amb 516 punts de risc de rebrot; el Berguedà, 602; el Bages, 615; l'Anoia, 629. El Moianès superava els mil punts, 1.191, i havia registrat 90 casos la darrera setmana.

Menys positius a Manresa

Els indicadors de seguiment de l'epidèmia mantenen la tendència a la baixa a Manresa.

La ciutat presenta índexs per sota de la mitjana. Mentre que a Catalunya, segons les darreres dades, el risc de rebrot era de 578 punts, la velocitat de transmissió del virus de 0,96 -per sota d'1 l'epidèmia es troba en recessió- i la incidència acumulada a 14 dies de 626 nous casos per 100.000 habitants i a 7 dies, 292 casos, Manresa presenta valors inferiors en tots els fronts.

El risc de rebrot era de 467 punts, la velocitat de transmissió del virus de 0,95 i la incidència acumulada a 14 dies i a 7 dies de 487 i 220, respectivament.

El nombre de nous casos setmanals és inferior a dos-cents després d'arribar a 2.500 en el pitjor moment de la sisena onada.

Pel que fa a les tres darreres setmanes analitzades, del 18 al 24 de febrer es van detectar 242 casos confirmats per PCR o test d'antígens, la setmana següent van ser 214 i la del 4 al 10 de març, 176.