Amb malestar. Amb aquest sentiment han afrontat els professors i mestres de centres públics de Manresa amb qui ha parlat aquest diari la primera jornada de la vaga convocada avui, demà, demà passat i els dies 29 i 30 de març pels sindicats de l'àmbit de l'educació. En general, la meitat o més de la meitat del professorat de les escoles i instituts consultats ha fet vaga. En alguns casos, això s’ha traduït en aules molt buides perquè les famílies, avisades de l'aturada pel seus respectius centres, han optat directament per no portar-hi la canalla. És el cas de l’escola Muntanya del Drac, on hi han anat 9 dels 141 alumnes, i de l’escola Valldaura, amb 46 alumnes de 240. A l’institut Pius Font i Quer hi han assistit 120 alumnes dels 513 que hi estudien.

Si bé hi ha hagut seguiment de la convocatòria d’aturada a tots els centres amb qui ha contactat aquest diari, no es pot dir que a tot arreu hagi estat igual. Mentre que a l’escola Les Bases han fet vaga sis dels 17 professors i un a mitja jornada que hi treballen, a l'institut Lacetània han estat el 55% en el cas d’ESO i el 20% en el de Batxillerat i FP, sempre segons dades aportades pels mateixos centres.

A l’escola Puigberenguer hi han anat la meitat dels mestres i, quant a la repercussió en els alumnes, han assistit a classe 164 dels 457 que té. A l’institut Guillem Catà han fet vaga 12 dels 45 professors d’ESO i de Batxillerat i 4 dels cicles. En total, aquest centre té 110 professors. Quant a l’alumnat, hi ha anat la majoria, llevat d’algun grup dels cicles formatius on hi ha hagut una incidència més gran.

Al Peguera el conserge era, aquest matí, un dels treballadors de la casa més ocupats a l’hora d’atendre les consultes presencials, i les trucades. Un equip de guàrdia s’ha encarregat de mirar qui ha treballat i qui no perquè els professors no estan obligats a comunicar-ho, si bé dels que han fet vaga, la meitat ho ha fet saber. De 110 professors n’hi han anat entre 30 i 35. I, dels alumnes, tots, llevat d’alguns a primera hora. Fonts del centre parlaven de «bastanta normalitat». A un altre institut de la ciutat, el Pius Font i Quer, han treballat 45 dels 62 professors i un a mitja jornada que hi ha.

A Cal Gravat, de 64 professors han fet vaga 45, i de 590 alumnes, n’han faltat 160.

En general, han volgut remarcar que l’avançament del calendari escolar, del qual es parla tant, no és ni l’únic motiu ni el de més pes per mobilitzar-se, sinó la manca de comunicació amb la conselleria, juntament amb temes que van des de les ràtios, al nou currículum, les retallades i, en general, la precipitació amb què s’ha treballat.

Quant als centres concertats, en el cas de l'escola Joviat pràcticament no s'ha secundat la vaga i no ha arribat a l'1% la plantilla que ha decidit afegir-s'hi. A l'Oms i de Prat, també concertat, només hi ha hagut un petit grup d'alumnes que no hi ha anat però no ha afectat cap classe, ha explicat la directora, Gemma Vilaseca.

Alguns centres han penjat cartells i pancartes reivindicatives, com a l'escola Valldaura.