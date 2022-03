S’han iniciat els tràmits per a la construcció de la nova estació de tractament d’aigua potable al costat del llac de l’Agulla. Aigües de Manresa està projectant aquesta planta amb l’objectiu principal de donar resposta a la nova directiva del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre del 2020, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà. La gran planta potabilitzadora s’ha de construir vora el parc de l’Agulla, a la zona que el pla director anomena «façana sud», als horts de la partida del Colomer.

El nou equipament tindria un cost estimat d’uns 25 milions d’euros, es faria a prop del llac de l’Agulla, donaria servei també a Sant Fruitós i Santpedor, i es començaria a posar en funcionament d’aquí a 5 anys. La nova planta ha de permetre assolir els objectius d’abastament i millorar els processos. A més, les noves tecnologies utilitzades l’han de convertir en una de les plantes potabilitzadores més avançades de Catalunya, que dotarà els municipis proveïts «d’una qualitat d’aigua excepcional», segons el pla estratègic.

Els tècnics diuen que la instal·lació respectarà l’entorn paisatgístic. L’operació té molt en compte la nova normativa europea sobre qualitat de l’aigua. La potabilitzadora dels Dipòsits Nous va ser construïda els anys 60 i necessitaria augmentar la capacitat de tractament, així com adaptar-se als nous requeriments legislatius. En comptes de fer això s’opta per la construcció d’una nova infraestructura.

La planta es farà en dues fases. La primera, fins al 2025, i la segona, posterior. Precisament la segona fase de l’operació de la nova estació de tractament d’aigua potable seria per donar compliment a la nova directiva i es preveu executar més enllà del 2025, amb una inversió important.

Reformular l’organització

Durant el primer any d’implementació del Pla Estratègic Horitzó 2025, Aigües de Manresa destaca –a banda dels tràmits per a la nova planta– el projecte Fènix, una reenginyeria interna amb l’objectiu d’analitzar i reformular l’organització. Per a l’empresa pública es tracta «d’una oportunitat de regeneració, de repensar-se a si mateixa, de transformar-se en una organització resilient, flexible i adaptable als canvis».

Un altre aspecte és la creació del Pla d’Igualtat intern fins al 2025, que ha d’ajudar a impulsar la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, i a eliminar qualsevol discriminació que pugui donar-se per raó de sexe. Entre les accions dutes a terme el darrer any, l’empresa subratlla que s’ha creat un nou departament dedicat a la gestió energètica per evolucionar «cap a una empresa més eficient i sostenible energèticament».

També s’ha posat en marxa una prova pilot de telelectura de comptadors d’aigua. La telelectura permet mesurar de forma telemàtica el consum d’aigua, millorar el rendiment de xarxa i detectar fuites i fraus. Fa més eficient la gestió d’aquest element a la vegada que en fomenta el consum responsable i sostenible.