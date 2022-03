Familiars d’una persona ingressada al Centre Hospitalari de Manresa han denunciat que l’habitació en la qual està convalescent no reuneix les condicions per acollir un pacient. Han fet públiques imatges com la d’un comandament amb cables penjant, el forat de la banyera rovellat o de cables elèctrics a la vista sense cap mena de protecció. Asseguren que la deixadesa és general al centre assistencial de la Fundació Althaia. Actualment, al Centre Hospitalari hi ha una cinquantena de llits d’activitat sociosanitària per a pacients de llarga estada i convalescència.

La bagenca i corresponsal de RAC 1 a Madrid, Mar Poyat, que és qui ha fet pública la denúncia, hi té un tiet ingressat. «Jo no sé com estan les altres habitacions», va explicar ahir a Regió7, però la del seu parent no reuneix les condicions, va assegurar. Es tracta d’un pacient que no té mobilitat «i no pot utilitzar el lavabo» perquè a més a més de rovellat no està pensat per persones impedides. «A sobre el cap hi té un comandament desmuntat» i les «finestres no ajusten bé». Segons Poyato, a una persona malalta «la tanques en una habitació així i es deprimeix totalment».

La Fundació Althaia es va posar ahir en contacte Poyato. «Ens han dit que ho arreglaran. Està bé, però el problema és la deixadesa general. Les instal·lacions poden ser velles, però s’hauria de fer un manteniment de forma regular».

La resposta d’Althaia

Per la seva part Althaia va assegurar ahir que com tots els edificis gestionats per la fundació, el Centre Hospitalari compta amb un pla de manteniment i periòdicament s’hi fan accions de millora. A convalescència s’ha instal·lat un nou control d’infermeria i administració i s’hi fa una segona sala de teràpia. Afirma que s’està pintant i es planifica una actuació per millorar l’eficiència energètica. També s’han fet obres de millora a l’àrea de rehabilitació, a la primera planta, i al vestíbul d’entrada a l’edifici. Tot i així s’analitzarà el circuit de manteniment per evitar situacions similars. Respecte a aquest cas puntual va afirmar que s’ha revisat l’estat de l’habitació i que s’han solucionat algunes de les incidències detectades.

Althaia va recordar que el Centre Hospitalari ha tingut un paper important a l’hora de fer front a la covid. «La pandèmia ha provocat un ús intensiu de les instal·lacions» i també han fet falta fer-hi millores i inversions com per exemple el canvi del sistema de renovació de l’aire per evitar la propagació del virus.