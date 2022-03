L’Ateneu la Sèquia acollirà avui a partir de 2/4 de 6 de la tarda una tertúlia sobre segregació escolar. L’acte forma part de les Tertúlies de Criança de Manresa.

L’accés és obert, gratuït i no fa falta inscripció prèvia. Segons l’organització, l’escola és el reflex de la societat, i en societats segregades hi haurà escoles segregades. Es debatrà i es compartirà el tema a partir de vivències. Les tertúlies tenen com a objectiu intercanviar visions i coneixements.