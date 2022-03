«La comunicació amb els directors dels centres per part de la conselleria d’Educació ha estat de jutjat de guàrdia». Elisa Altimiras, directora de l’institut Cal Gravat de Manresa, resumia ahir amb aquestes paraules un sentiment molt compartit pels docents amb qui va parlar Regió7. Molts van afirmar que dels canvis anunciats pel Departament dirigit per Gonzàlez-Cambray els ha molestat tant el fons com la forma, si no més.

En una carta enviada ahir a la tarda a la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, signada per 54 direccions d’instituts públics de la Catalunya Central hi esmenten que «el desgast que portem acumulat [per la pandèmia] ha fet que durant els darrers mesos haguem rebut les notícies i els canvis imposats pel Departament d’Educació com un menyspreu a la nostra feina i al professorat que tenim als centres».

A la capital de Bages, en la majoria de la desena de centres consultats per aquest diari, el primer dels cinc dies de vaga convocats pels sindicats d’educació (els altres són avui, demà i el 29 i 30 de març) per part dels mestres i professors va tenir el seguiment de la meitat o de més de la meitat de la plantilla. Això es va traduir amb una absència molt significativa de l’alumnat pel fet que s’havia comunicat prèviament la vaga a les famílies i, si bé hi havia serveis mínims, molts alumnes ja no hi van anar directament.

Com sempre, hi va haver excepcions. A l’institut de Navarcles no van fer vaga i a les escoles concertades de Manresa Joviat i Oms i de Prat el seguiment va ser gairebé nul.

Un tema de qualitat

A l’escola Les Bases, van fer vaga sis dels 17 docents i mig, i preveien que avui en faran la majoria per seguir la concentració que s’ha convocat a les 11 del matí. En canvi, a l’institut Cal Gravat, on van fer vaga 45 dels 64 professors i van anar a classe 160 dels 590 alumnes, la seva directora va anunciar que avui ja no secundaran la vaga per la pèrdua que representa a nivell del salari. Ahir, professors d’aquest centre van sumar-se a la manifestació a Barcelona. «Han marxat amb bus a primera hora i s’han organitzat amb pancartes», explicava Altimiras. Comentava que tots els canvis que vol aplicar el Departament s’haurien d’haver fet en dos anys i amb més tranquil·litat. Feia notar, per exemple, que, hores d’ara «no sabem si el Batxillerat canviarà». Insistia alhora que «és un tema de més qualitat i no de més o de menys feina», referint-se al canvi del calendari, i recordava que amb temes com el de la inclusió a les aules, que «desgasta molt», l’augment de les ràtios i d’entomar tot el que ha comportat la pandèmia, l’ensenyament sempre ha respost i que, en canvi, el Departament no els ha ni escoltat.

A l’escola Puigberenguer, va secundar l’aturada la meitat del claustre i, quant als alumnes, n’hi van anar 164 de 457. Oriol Bosch, cap d’estudis, va exposar que la vaga no és per un tema concret sinó pel cúmul de molts, fet en què van coincidir la resta de docents.

A l’escola Muntanya del Drac, al barri perifèric del Xup, es van afegir a la vaga 8 dels 18 mestres i de 141 alumnes n’hi van anar nou, només. Una professora interina insistia, quant als nous currículums d’ESO i de Batxillerat, que els han de fer pedagogs i no experts en màrqueting. A l’escola Valldaura igualment van fer serveis mínims, amb 17 dels 25 mestres. Hi van faltar molts alumnes: de 240 n’hi van anar 46. L’equip docent va penjar cartells a les portes d’entrada, amb frases com «Això no va de vacances sinó de mancances» i «Perquè l’educació no és una eina política!». Van destacar que «el que més ens preocupa és que no se’ns comuniquin les coses abans de prendre decisions».

A l’institut Guillem Catà, dels 45 professors d’ESO i de Batxillerat n’hi van anar 12 i dels cicles formatius, 4. En total, són 110 a la plantilla. En aquest cas, només va faltar algun grup de cicles formatius. Marc de Arcos, cap d’estudis, raonava l’atura com «una suma de tot. Que ens assabentem de les coses abans per la premsa que pel Departament. El tema dels currículums, l’avançament del calendari». Sobre aquest aspecte, comentava que «per organitzar bé el curs ja anàvem bastant justos entre les recuperacions de primers de Batxillerat el setembre i les reunions amb les famílies».

A l’institut Lluís de Peguera, de 110 professors van secundar la vaga entre 30 i 35. Els alumnes hi van anar tots, llevat de a primera hora. Ignasi Cebrià, cap d’estudis, va estalviar crítiques al Departament.

«És una imposició des de dalt»

No va fer el mateix la directora de l’institut Pius Font i Quer, Cristina Grasset, centre on van faltar 45 dels 62 professors i mig. Dels alumnes n’hi van anar 120 de 515. Va insistir que «ha de quedar clar a nivell de la ciutadania que no és pels cinc dies de més al calendari sinó per les formes, perquè és una imposició des de dalt. Donen autonomia al centre a nivell administratiu però la pedagogia la fan des d’un despatx de Barcelona, sense trepitjar les aules», va criticar. Va retreure, així mateix, la manca de recursos i les retallades, i es va demanar «com he d’informar les famílies que faran les preinscriocions al Batxillerat si no tinc l’esborrany de l’any vinent». Com havien fet altres docents va dir que «és un tema de forma més que de fons».

A l’institut Lacetània, el centre amb més alumnat de la Catalunya Central, va fer vaga el 55% del professorat d’ESO (30 del total); de Batxillerat en van fer 4 i d’FP, 20 (un 20% del total). L’assistència de l’alumnat d’ESO va ser simbòlica, amb una quinzena d’alumnes dels més de 400 que hi van. El centre, com van fer d’altres, va informar prèviament les famílies de la incidència. A Batxillerat, amb 200 alumnes, i FP, amb 1.100, hi van anar la majoria. Francesc Delis, director de l’institut, també era dels que lamentava els fets consumats de la conselleria.

Al final de la carta enviada ahir a Gemma Boix, que també es farà arribar al conseller Josep Gonzàlez-Cambray, hi diu: «Creiem que estem en un punt de desconnexió que no havíem viscut mai abans i reclamem que se’ns escolti».