L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs per habilitar un espai exclusiu per a gossos al Parc del Cardener, entre els Panyos i el Pont Nou. Es tracta d’una àrea de 1.065 metres quadrats pensada per delimitar l’espai on els animals podran anar deslligats. La voluntat de l’actuació és la de millorar la convivència entre els diferents grups d’usuaris que té el parc, com escoles, persones que hi fan esport, persones que hi passegen i d'altres que hi duen la seva mascota a jugar. Fora d’aquesta nova zona i de les altres que estan habilitades a la ciutat, els gossos hauran d’anar sempre lligats.

Els treballs, que tenen una durada d’un mes i un pressupost de 14.607 euros, consisteixen en la delimitació de l’espai amb una cuneta de terres i 39 pilones de fusta. S’habilitarà també una àrea amb formigó on s’hi col·locarà un banc de fusta de 5 metres amb respatller i un tòtem identificatiu. L’actuació es completa amb treballs d’hidrosembra a tota la zona per assegurar la recuperació del prat actual i la plantació de deu àlbers (Populus alba), una espècie d’arbre pròpia del bosc de ribera de Manresa. La nova iniciativa té la voluntat de continuar ampliant progressivament aquest tipus de zones per tal de promoure i facilitar la tinença responsable dels animals. Respon també al desplegament del Pla Estratègic del Cardener, que preveu la combinació de trams per usos intensius —com poden ser els espais per a gossos— amb trams blindats per a la biodiversitat i per les persones que vulguin gaudir de la natura. L’actuació és fruit del treball de diàleg i consens entre l’Ajuntament de Manresa i persones usuàries del parc, propietàries de gossos i representants d’escoles, que han col·laborat en la definició del projecte. Quatre nous grans espais per a gossos Amb aquesta nova àrea al Pont Nou, Manresa haurà guanyat en poc més d’un any quatre nous espais perquè els gossos hi puguin anar deslligats. El desembre del 2020 es va iniciar la primera prova pilot, amb dos espais sense tancament perimetral i amb restriccions horàries, ubicats al parc de Puigterrà i a la zona dels Panyos. Després de gairebé un any de prova i d’un treball conjunt amb les persones usuàries, aquest passat desembre es va decidir mantenir l’àrea de Puigterrà i canviar la dels Panyos per una nova zona a tocar de la plaça del Mil·lenari, també a la vora del riu Cardener (un espai molt més gran, de 3.100 metres quadrats), que està pensada perquè hi puguin conviure gossos deslligats i persones sense gossos. Totes tres zones aprofiten el fet que Manresa compta amb diversos espais verds dins el seu terme municipal: les zones de la plaça Mil·lenari i del Pont Nou formen part de l’Anella Verda, mentre que Puigterrà és un parc urbà. El quart espai és el del passatge Dante, que es va presentar el mes de gener passat, i que representa el primer d’aquestes característiques que s’instal·la dins la ciutat. A banda, Manresa compta amb dos espais per a gossos als carrers Joan Fuster i Cerdanya, també dins la ciutat, dos espais que estan delimitats amb tanques i que funcionen sense restriccions. D’aquesta manera, s’haurà passat de dos a sis espais en poc més d’un any.