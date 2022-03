Dissabte tindrà lloc a Manresa el Dia del Lleure al carrer després de dos anys sense poder-lo celebrar a causa de l’epidèmia de covid-19. Organitzat pel Grup d’Amics del Lleure (GALL), que agrupa les nou entitats de lleure de la ciutat, la previsió és que aplegui al voltant de sis-cents infants de quatre caus i cinc esplais i els seus monitors.

El Dia del Lleure al Carrer és una jornada durant la qual els centres de lleure de la ciutat fan activitats conjuntes a les places Major, de la Reforma, Porxada i Europa i al parc de la Seu. Amb el suport de l’Ajuntament, monitores i monitors els infants s’aproparan a la plaça Major fent una rua amb Batrakes i on, finalment, podran gaudir de l’espectacle de Jaume Barri com a fi de festa de la jornada, a 2/4 de 7 de la tarda. Es tracta d’una jornada en la qual caus i esplais comparteixen activitats que realitzen en diferents espais per enfortir lligams i mostrar com treballen els valors amb els infants i els comparteixen amb qui en vulgui gaudir.