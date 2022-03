Demà, entre 5 i 6 de la tarda, al pati de l’escola Muntanya del Drac de Manresa hi haurà un acte solidari amb Ucraïna. Per un euro hi haurà berenar i balls tradicionals i es durà a terme recollida d’ajuda: aliments (fruits secs, xocolata, conserves en llauna), roba (guants, roba tèrmica) i productes com bolquers i tovalloletes.