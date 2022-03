La Junta General de Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (FORUM SA), ha aprovat aquesta tarda el nomenament de Mateu Baylina Torreano com a nou gerent de la societat, en substitució de Francesc Carné Babià, que es preveu que continuï a la societat com a director tècnic, càrrec que ja va ocupar abans de ser designat gerent, l’any 2008.

La designació de Baylina ha tingut lloc en la reunió d'avui de la Junta General de FORUM, formada pels 25 regidors i regidores del consistori, per 21 vots a favor (els dels representants d'ERC, Junts per Manresa, Fem Manresa i Ciutadans) i 4 abstencions (PSC).

Mateu Baylina és nascut a Manresa, té 43 anys, i té el títol d’Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i postgrau en Rehabilitació. Té una sòlida experiència en el camp de l’habitatge: els darrers anys ha ocupat el càrrec de gerent de Promocions, Projectes i Sostenibilitat de la Delegació territorial de Catalunya i Balears de la Immobiliària Metrovacesa, i anteriorment havia ocupat el càrrec de director de projectes de construcció i cap de projectes d’obres i edificació en altres empreses.

L’objectiu prioritari d’aquest nomenament és incorporar un professional per afrontar un reforçament de l’empresa i comandar els reptes dels pròxims anys, amb les polítiques d’habitatge i mobilitat com a prioritat del govern municipal. Mateu Baylina i Torreano s’incorporarà al nou càrrec a partir de dilluns vinent, 21 de març.

L’acord de renovació de la gerència va ser pres per unanimitat del Consell d’Administració de FORUM, el 23 de juliol de 2021. El nomenament de Baylina ha estat fruit d’un procés de selecció al qual van poder accedir persones amb titulació acadèmica universitària de llicenciatura o grau, preferentment dels àmbits d’Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Arquitectura o diverses enginyeries. Per poder concórrer-hi s’exigia una experiència mínima de tres anys en llocs de treball de gerència, direcció o direcció tècnica d’empreses públiques o privades amb un pressupost mínim anual de 3 milions d’euros i una plantilla no inferior a 20 treballadors.

Un total de 5 persones van concórrer el procés, després del qual, a la vista de les puntuacions obtingudes, la comissió de selecció va proposar la designació i contractació de Mateu Baylina, proposta que va ser ratificada pel Consell d’Administració el 10 de març passat.

El darrer pas ha estat avui, en què la Junta General ha aprovat la designació de Baylina, a proposta del Consell d’Administració, presidit pel regidor d’Urbanisme i Mobilitat i format per representants de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa, de la UBIC i de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa.

En l’acord aprovat avui, a banda del nomenament de Mateu Baylina i Torreano, s’agraeixen els serveis prestats a Francesc Carné Babià.