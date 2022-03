Els Joves per la Pau i la Comunitat de Sant Egidi organitzen un acte per la pau a Ucraïna que tindrà lloc demà, a les 5 de la tarda, al pati del Kursaal de Manresa amb testimonis de persones refugiades. Amb el concepte «Ajuda per a Ucraïna» es pot fer una transferència a ES74 2100 3000 1321 0293 1895 o bizum al 01704.