"Ens sentim afins i còmodes amb la candidatura Impulsem Manresa" que està organitzant l'empresari Joan Vila. "Li donarem suport i no ens presentarem amb una llista pròpia a les municipals a Manresa". Ivet Castaño, presidenta del PDECAT a la Comarca del Bages ha explicat a Regió7 que l'assemblea de la formació que es va reunir dimecres al vespre a Manresa va decidir no organitzar llista i sumar esforços amb Vila, amb qui assegura que ja han parlat i que estan en bona sintonia. Al mateix temps han descartat qualsevol acord amb la llista de Junts x Catalunya, que a Manresa, que té com a possible candidat Ramon Bacardit, arquitecte i exregidor de l'Ajuntament de Manresa. Bacardit està pendent de ser ratificat pel seu grup. Tampoc amb el nou partit Centrem.

El PDeCAT serà la formació de referència de la candidatura d'Impulsem Manresa, i al mateix temps els vots que aconsegueixin se sumaran per crear grup al Consell comarcal del Bages i a la Diputació de Barcelona, òrgans d'elecció indirecta. El PDeCAT, en principi, segons Ivet Castaño, no presentarà llistes amb el seu nom i buscarà acords per presentar-ne allà on hi hagi projectes que encaixin amb el seu. Castaño assegura que "aquest pas al costat" amb la voluntat d'aportat "el bagatge com a partit i la nostra experiència, també amb persones de molta vàlua". "Sabem què vol dir fer una campanya, tenim militants que han estat molts anys en llista i com a regidors, i mantindrem els drets del partit en temes, com per exemple, els espais a ocupar a l'hora de penjar banderoles", ha explicat. Per a Castaño, Vilà serà "un revulsiu" en el proper mata electoral de la ciutat i destaca "les ganes i l'empenta" que hi ha posat.

Ivet Castaño veu en Joan Vilà "un home d'empresa, d'aquells que saben quin és l'esforç d'aixecar cada matí la persiana i sap quin és el compromís amb la feina diària". "És un perfil que encaixa amb el nostre ideari. Està convençuda que a Manresa i al país hi ha un espai polític que abans havia ocupat CiU i que la resta de formacions no ocupen.

En les darreres setmanes tant s'havia especulat amb la possibilitat que Junts x Catalunya i PDeCAT arribessin a un acord per presentar llistes conjuntes com amb el fet que el nou partit Centrem, que lidera la igualadina Maria Àngels Chacón, fos la marca del PDeCAT. De moment, però, segons Castaño, tant Junts x Catalunya com Centrem fan la seva via. Més enllà de Manresa, el PDeCAT concorrerà amb "fórmules diverses, amb coalicions locals i supramunicipals". Per a la presidenta comarcal del PDeCAT en aquests moments "allò important és mantenir l'essència de la idea política" que defensa la seva formació. I en el futur, confia que aquest espai de centre català s'articuli en un projecte "més gran", perquè "l'espai polític i l'electorat hi és".