El barri del Poble Nou de Manresa recupera aquest cap de setmana la seva festa major després que a les dues últimes edicions s’hagués de suspendre a causa de la pandèmia. Ja fa 106 anys que el barri celebra les seves festes. L’organització és de l’Associació de Veïns del Poble Nou.

Les activitats començaran aquest dissabte a les 9 del matí amb una caminada popular a Juncadella. A les 11 hi haurà el 62è concurs de dibuix al local de l’associació de veïns, i ja a 2/4 de 7 de la tarda se celebrarà un ball a la plaça Mossèn Vidal. A les 9 del vespre, a l’església del carrer Sant Josep, es podran escoltar havaneres i cançons de taverna de mar i muntanya.

Durant tot el diumenge al matí se celebrarà un mercat d’artesans i de comerciants al carrer Sant Josep. A la plaça Mossèn Vidal hi haurà botifarrada popular a les 9 del matí i, ja al migdia, actuació de tabalers i escacs a l’aire lliure. Diumenge al matí es durà a terme la 32a trobada de gegants, que passejaran pels principals carrers del barri. Hi participaran 9 colles. A la tarda hi haurà jocs infantils i xocolatada. Els actes de la festa major continuaran el 27 de març amb una concentració de motos.

Afectacions de trànsit

Tan dissabte com diumenge hi haurà afectacions de trànsit, ja que la major part d’actes se celebren al carrer. Es tallarà la circulació de vehicles al carrer Sant Josep, entre la Plaça Bages i el passatge Ferrer. Aquest tall afectarà també al carrer Mossèn Serapi Farré, al passatge Jover, carrer Major i a la plaça Mossèn Vidal. Es prohibirà l’estacionament dels àmbits d’afectació dels actes.

Diumenge, amb motiu de la cercavila de gegants, es faran talls de trànsit puntuals al carrer Sant Josep, plaça Bages, les Bases, Font del Gat, Dante, Abat Oliba, Font del Gat i Tortonyes.