El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa i l’Associació Sociocultural Xarxa de Manresa convoquen a una pregària interreligiosa per la pau a Ucraïna aquest dissabte 19 de març, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre. S'hi podrà participar de forma presencial, a la capella del convent de Santa Clara, o de forma virtual, a través de Google Meet, en aquest enllaç o bé escrivint a laxarxademanresa@yahoo.es.

El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa convida a pregar plegats per la pau a Ucraïna en aquests difícils moments. Tant l’espai físic com el virtual s’obriran per tenir l’oportunitat de recollir-se i de compartir la pregària amb diverses tradicions religioses. També hi assistiran famílies ucraïneses refugiades que han arribat recentment a Manresa i que han estan acollides per la Fundació del Convent de Santa Clara.

Aquesta pregària serà la primera presencial després de dos anys de pandèmia i obrirà el nou cicle de pregàries interreligioses trimestrals, que es faran coincidir amb els canvis d’estació.

Podeu mantenir-vos informats de les activitats del Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa a la web de l’Associació Sociocultural Xarxa de Manresa.