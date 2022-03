El Pla estratègic de l’envelliment i la dependència a Manresa 2022-2026 va ser aprovat per unanimitat pel ple municipal.

El document marca 40 accions per dur a terme en els pròxims cinc anys amb l’objectiu de millorar el benestar integral de les persones i d’avançar cap a un model de societat i de ciutat pensat per a tothom.

D'aquesta forma, Manresa serà una de les primeres ciutats que tindrà un pla estratègic d’envelliment.

Parteix de la premissa que Manresa és una de les ciutats més envellides, i sobretot, més sobreenvellida de Catalunya. Les persones més grans de 65 anys suposen un 20 % de la població. A Catalunya és del 19 %. I el sobre envelliment, que té en compte la població de més de 85 anys dins la franja de majors de 65, és també del 19,9%, mentre que a Catalunya és del 17,1%.

Fent ús del reglament de participació ciutadana va intervenir Josep Fuentes, del sindicat de Pensionistes i Jubilats de CCOO, que va demanar el vot favorable als grups municipals i va explicar que més enllà de les discrepàncies, que també existeixen, es tracta d'un document que si es porta a terme "millorarà les condicions de vida de moltes persones de la ciutat".

Fuentes va destacar que amb l'aprovació del pla Manresa serà "una ciutat capdavantera" en aquest àmbit i que el pla estratègic "fruit del diàleg i la negociació" significarà "un salt qualitatiu molt important en les polítiques públiques d'atenció a l'envelliment i la dependència".

El sindicalista va exposar que el pla posa l'accent en l'atenció domiciliària per poder viure tant de temps com sigui possible a casa i contempla actuacions com habitatges amb serveis, iniciatives per pal·liar la soledat, per posar en valor la tasca de cures executada majoritàriament per dones o per incorporar domòtica en l'atenció domiciliària.