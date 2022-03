Tots els grups polítics de l’Ajuntament de Manresa han signat una moció conjunta per reclamar a les entitats bancàries «l’ampliació de la xarxa i la descentralització de les sucursals i dels caixers automàtics pels diferents barris de la ciutat».

L’Ajuntament s’ofereix a les entitats financeres per facilitar informació sobre possibles ubicacions i espais disponibles per «assolir una distribució justa, equilibrada, i accessible d’aquests dispositius essencials per una part de la ciutadania, majoritàriament persones grans».

Per pressionar les entitats financeres s’estudiarà incrementar la taxa que paguen els bancs per l’ocupació de la via pública de caixers, però al mateix temps es proposa que s’apliqui una bonificació «condicionada pel desplegament de la xarxa de caixers automàtics instal·lats per aquelles entitats bancàries que compleixin el Protocol per al foment de la inclusió financera de les persones grans, aprovat pel Govern Espanyol i la Banca».

El termini d’estudi haurà de ser abans de l’aprovació de les taxes públiques de l’any 2023.

Una altra mesura de pressió serà introduir criteris d’adjudicació favorables en els plecs de clàusules per a la licitació i contractació d’entitats bancàries per a aquelles propostes que plantegin fórmules d’incrementar la densitat de caixers automàtics (a proporció de la cobertura que tinguin actualment) al municipi i la seva descentralització als barris o altres mesures gratuïtes per a oferir una millor cobertura i servei.

L’Ajuntament reiterarà al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen al municipi «la necessitat i obligació» de reforçar els recursos d’atenció al client, per tal d’oferir un servei adequat durant tot l’horari en especial atenció a les persones grans i la resta que no poden fer els seus tràmits o gestions on-line així com les que tenen dificultats per llegir el caixer automàtic.

«Retallen serveis i atenció»

A tal efecte es constituirà una comissió municipal de seguiment que vetlli pel compliment dels acords aprovats i, també, del protocol pel foment de la inclusió financera de persones grans, signat pel Ministeri d’Assumptes econòmics i transformació digital amb les patronals del sector financer.

La moció aprovada afirma que les entitats financeres «amb el pretext del canvi d’usos de part de la població respecte els productes bancaris» retallen «serveis i atenció», i imposen «altes comissions» a aquelles persones que fan els tràmits presencialment, ja sigui per voluntat pròpia o perquè no es desenvolupen adequadament en l’entorn digital.

El conjunt de forces polítiques afirma que «s’ha imposat un sistema que exclou a aquelles persones que no tenen capacitat per fer servir les noves tecnologies, fet que afecta especialment les persones grans, que provoca cues d’usuaris esperant a la via pública (afegides a les fins ara limitacions d’aforaments comercials) per poder fer les seves gestions, desplaçaments innecessaris a causa del tancament d’oficines i la degradació progressiva de l’atenció presencial i l’assessorament personalitzat».

ERC, JxM, PSC, Fem i Ciutadans consideren que «per una qüestió essencial d’equitat i distribució territorial i de barri, és imprescindible mantenir una xarxa suficient de caixers a tot el municipi», per garantir la normativa que regula el dret d’accés als serveis bancaris, i que la desertització bancària no agreugi les conseqüències de la bretxa digital.

L’Ajuntament alerta que el «desmantellament» de la xarxa bancària està provocant que un fet quotidià com anar al caixer automàtic per treure diners o fer un ingrés resulti cada vegada més complicat. I sobretot per la gent gran, que vol i necessita disposar d’efectiu per fer les seves compres quotidianes.