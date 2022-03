El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa i l’Associació Sociocultural Xarxa de Manresa convoquen una pregària interreligiosa per la pau a Ucraïna, demà, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre. Tindrà lloc a la capella del convent de Santa Clara de Manresa i hi assistiran famílies ucraïneses que han arribat recentment a Manresa i que han estat acollides per la Fundació del Convent de Santa Clara.

S’hi podrà participar presencialment o virtualment (a l’enllaç de Google Meet https://meet.google.com/sau-bmkj-gvw). Serà la primera pregària presencial després de dos anys de pandèmia i obrirà el nou cicle de pregàries interreligioses trimestrals.