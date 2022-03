Per unanimitat, el ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar una moció que trasllada «tota la nostra solidaritat, escalf i ajuda a la ciutadania ucraïnesa, i el suport a les seves institucions democràticament escollides» davant l’atac militar que està sent objecte per part de Rússia.

La moció acorda establir canals de comunicació clars per informar la ciutadania que vulgui realitzar accions de suport a la població desplaçada pel conflicte. Dona suport a les institucions que estan actuant sobre el terreny mitjançant la destinació de recursos econòmics canalitzats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. També es donarà suport a les actuacions sobre el terreny de Creu Roja, Càritas, Comunitat de Sant Egidi i l’Associació catalana per la Pau. Fent servir el reglament de participació ciutadana va intervenir l’exregidor Joaquim Collado en nom del Consell Municipal de Solidaritat i de l’Associació Inspiració 2022 per demanar «anàlisi i autocrítica» sobre les decisions quotidianes equivocades que porten als conflictes. Va exhortar a reflexionar sobre les dinàmiques que els fan possibles i a tenir clar que «si volem la pau ens hem de preparar per la pau».