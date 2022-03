Des del gener de l’any passat fins al febrer d’enguany el ple municipal de Manresa ha inclòs en l’ordre del dia un cert nombre de mocions dels partits. Moltes es referien a qüestions de gestió consistorial, però altres eren de temàtica més general. Per exemple, se n’han presentat a favor de «la retirada de les acusacions particulars de la Generalitat a independentistes», «del ple reconeixement dels drets de les persones trans* [l’asterisc és seu] i en suport d’una llei trans estatal», «de suport a l’amnistia», «de condemna a la repressió a Colòmbia», «per a la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria», «de rebuig a la pujada del preu de l’electricitat», «per a l’adhesió a la campanya cubana ‘Els bloquejos maten, la teva solidaritat dona vida’», «per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal», «per a la defensa del territori i el rebuig al projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern», «de suport al diputat Pau Juvillà Ballester», «per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils» o «en defensa del cànon de residus a Catalunya». És a dir, que a la corporació no li costa gaire debatre i votar posicionaments sobre tota mena d’afers que van més enllà de la ciutat i de les competències de l’Ajuntament.

En canvi, la guerra d’Ucraïna no havia motivat l’entrada de cap proposició quan dilluns passat es va tancar l’ordre del dia del ple de dijous. El dinovè dia des de l’inici de la invasió els grups municipals no havien acordat un text sobre el drama que viu una part d’Europa i sobre l’amenaça per a la pau mundial que representa el que succeeix a les planes del Dnièper. Finalment, van aconseguir subscriure una declaració de «suport al poble d’Ucraïna i a la resolució dialogada del conflicte», defensada per una persona de fora del consistori, Joaquim Collado Llort, que va criticar tant l’agressió russa com l’armamentisme occidental en nom del Consell Municipal de Solidaritat. D’aquest Consell, va dir l’alcalde, «sorgeix la base fonamental d’aquesta moció». I és que, com va confessar el regidor de Ciutadans Andrés Rojo, els partits no aconseguien posar-se d’acord. Perquè una cosa és estar en contra de la guerra i una altra assenyalar qui en té la culpa. La intervenció de Collado va posar-hi pau o, almenys, treva.

El sindicalista que tomba la CUP

La gent de la CUP (a l’Ajuntament, Fem Manresa) té fama de morro fort, disposada a plantar cara i transigir poc o gens, però en el ple va quedar clar que sí que hi ha qui les pot fer canviar de posició amb una frase. I aquest algú va ser Josep Fuentes Ribas, veterà sindicalista que va intervenir en representació de la sectorial de jubilats i pensionistes de CCOO per glossar el «Pla estratègic de l’envelliment i la dependència a Manresa 2022-2026». Un pla del qual va dir que era molt important la seva mateixa existència i que, tot i detectar-hi més d’una mancança, valia la pena tirar endavant, perquè ja hi hauria temps d’anar-lo millorant mentre s’executava. Per això va demanar a tots els regidors que hi votessin a favor. Però, ai las!, les cupaires havien decidit votar-hi en contra, justament per les mancances que el feien massa imperfecte per al seu gust. Se’ls presentava un dilema entre ser fidels a una posició que lligava amb la seva tradició i fama d’intransigents, però donar un disgust al sindicat dels beneficiaris del pla, o acceptar la petició i menjar-se amb patates les explicacions que duien preparades. Van optar per no decebre el sindicalista eloqüent, i la portaveu Roser Alegre Fontanet va començar el seu parlament advertint de la complicació que li suposava explicar el vot a favor a partir d’unes notes elaborades per justificar el vot en contra.

La paternitat del regidor Huguet

Sort que a la coalició de govern municipal li sobren regidors! En té setze, tres més que la majoria absoluta. Si només disposés dels tretze justos, el regidor Pol Huguet Estrada, d’ERC, ho tindria més difícil per anunciar que se’n va quatre mesos amb permís de paternitat i que al cap d’aquest temps es reintegrarà a la feina. Ho tindria complicat perquè la seva absència deixaria el Govern sense majoria, i això és un maldecap fins i tot si els altres grups difícilment es posarien d’acord per una moció de censura. La legislació no permet la figura del regidor suplent temporal; o el titular plega i entra el substitut fins al final del mandat, o es queda per assegurar les votacions. Però amb un escreix de tres regidors l’equip de govern es pot permetre aquestes alegries paternals. L’enhorabona als pares i als avis.