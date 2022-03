A quarts de 7 de la tarda d’ahir el comboi amb cinc autocars organitzat per l’Associació de Voluntaris de CaixaBank amb la col·laboració de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, que dirigeix sor Lucía Caram, i de l’associació Mensajeros de la Paz, va sortir de Polònia amb 200 ciutadans d’Ucraïna que han fugit de la guerra. La previsió és que arribin a Barcelona demà al matí.

En la gravació d’un centre comercial on els que escapen de les bombes esperen un lloc a on anar, Caram lamentava que «mai no m’hauria imaginat viure una realitat com aquesta». Aquest és el tercer viatge que fa a la frontera d’Ucraïna per recollir refugiats.

El comboi va partir dimecres d’aquesta setmana de Barcelona amb destinació a les localitats poloneses de Tarnow, Rzeszów i Przemysl. Hi ha un altre comboi amb cinc autocars més també organitzat pels voluntaris de l’entitat d’estalvi que sortirà dimecres vinent. Cada trajecte suposa més de 30 hores de viatge i un recorregut de prop de 2.700 quilòmetres a través de cinc països.

Caram no va poder concretar ahir a Regió7 quantes de les 200 persones del comboi amb què viatja ella es repartiran per Manresa i la comarca. Va explicar que hi ha força canalla i que l’Hospital de Campanya de Santa Anna acollirà alguns d’aquests infants i alhora farà seguiment dels ciutadans acollits a Barcelona.