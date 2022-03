Manresa ja comença a fer-se seva la Fàbrica Nova. Després del conveni signat per a l’adquisició del recinte, del qual l’Ajuntament ja ha fet un pagament de 5,8 milions i en farà un segon de 4,8 milions més el 2023, 10,6 milions d’euros en total, en el ple municipal de dijous va aprovar dedicar 120.000 euros a preparar les actuacions bàsiques d’adequació de l’espai.

S’ha elaborat un expedient de modificacions de crèdit amb la proposta del servei Projectes Urbans per atendre unes obligacions de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici 2023, i de les quals no hi ha prou crèdit en el pressupost vigent.

Per això es va introduir de forma sobrevinguda una modificació de crèdit de 120.000 euros per tal de realitzar les actuacions previstes a la Fàbrica Nova: escomeses, clavegueram, instal·lació de mòduls de les brigades i casa d’oficis, i nous tancaments de l’espai, entre altres.

Aquesta inversió serà finançada amb romanent de tresoreria per a despeses generals fruit del tancament de caixa del pressupost de l’Ajuntament del 2021.

Valentí Junyent, regidor de Presidència i Hisenda, va explicar que els 120.000 euros provinents del superàvit es dedicaran a «situar mòduls perquè s’hi pugui instal·lar la Casa d’Oficis i a realitzar les escomeses necessàries per actuar». Va firmar que la Fàbrica Nova «necessita preservar la seva seguretat» i que, de forma prèvia a l’ambiciós projecte de ciutat que es realitzarà al sector, cal dur a terme una actuació de mínims que implica preparar escomeses, clavegueram, mòduls per a les brigades i la Casa d’Oficis, i nous tancaments. Es tracta d’un recinte gran i al mateix temps perillós que necessita seguretat.